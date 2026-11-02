Comenzó juicio contra uruguayense acusado de tentativa de homicidio

Dio inicio este lunes por la mañana en la Sala de da Cámara Penal de Concepción del Uruguay, el juicio oral contra un sujeto acusado de un intento de homicidio, hecho ocurrido en horas de la tarde del 3 de octubre de 2025, en la ciudad de Colón.

El acusado es Francisco Exequiel Rodríguez de 27 años de edad, nacido en Concepción del Uruguay, quien protagonizó un grave incidente con otras personas a una de las cuales le efectuó un disparo con un revolver, apuntándole a la cabeza, salvando este milagrosamente su vida, ya que el proyectil solo rozó el cuero cabelludo.

Pese a esto, quien salvó su vida, junto a su hijo, arremetieron contra Rodríguez y lo despojaron del arma, razón por la cual este, junto a Mateo Nahuel Sánchez (27), quien se había sumado al altercado, escaparon mientras este último amenazó a los contrincantes con regresar para matarlos.

Momentos más tarde, Sánchez cumplió con su amenaza y regresó con una escopeta, incitando a sus oponente a pelear, pero estos (dada la peligrosidad de este sujeto armado) se en cerraron en su vivienda, llegando luego la Policía para detener al violento individuo y desarmarlo.

Ka causa quedó en manos del fiscal Sebastián Blanc, quien imputó a Francisco Exequiel Rodríguez, de los delitos de “Homicidio en grado de tentativa, agravado por la utilización de arma de fuego, amenazas calificadas por el uso de arma, y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal”, en tanto que a Mateo Nahuel Sánchez, se lo acusó de “Amenazas agravadas por el uso de arma”, siendo representados por el doctor Gustavo Goyeneche.

En el caso de Sánchez, se confirmó que las partes llegaron a un acuerdo de juicio abreviado, el cual se desarrollará más adelante, pero en el caso de Rodríguez, este no quiso aceptar este tipo de juicio y fue llevado a juicio oral, que comenzó este lunes y se extenderá hasta el miércoles, siendo presidido por el vocal de cámara, doctor Fernando Martínez Uncal.