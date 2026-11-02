El tejo mundial pasó por Concepción del Uruguay

Durante el último fin de semana, Concepción del Uruguay volvió a ser sede del Tejo World Tour: Abierto de Concepción del Uruguay. Fue una nueva cita internacional que reunió a jugadores y jugadoras que compartieron dos jornadas de competencia, pasión y mucho tejo.

La actividad se desarrolló en la playa central de la Isla del Puerto, organizada por la Asociación Internacional de Tejo (AIT), con acompañamiento de la Municipalidad a través de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes, y la Isla del Puerto.

Los resultados

En la modalidad masculina, el campeón fue Rubén Masramón, mientras que Sebastián Aguilar se consagró subcampeón. Ambos representantes de Concepción del Uruguay.

En la modalidad femenina, Graciela Quiroga, de Buenos Aires, obtuvo el primer puesto, seguida por Graciela Castro, de Mendoza, quien alcanzó el subcampeonato.

El antecedente

Con más de 200 participantes, Concepción del Uruguay había sido escenario del Tejo World Tour en 2025, convocatoria internacional que permitió difundir un juego que nació en las playas argentinas, identificar a los mejores jugadores, ordenarlos a través de un ranking y otorgarles un reconocimiento.

El tejo

Según describe la Asociación Internacional de Tejo, es un deporte de puntería que puede ser jugado por hombres y mujeres de todas las edades. Se practica entre dos equipos de uno, dos o tres participantes mediante una serie de tejos diferenciados entre sí por colores y jugados dentro de una cancha de arena. Pugnan por marcar puntos o tantos hasta llegar a la cantidad determinada que define el partido a favor de uno de ellos.

En las últimas décadas, el tejo logró pasar de ser un juego exclusivo de playa y de verano, a practicarse durante todo el año de forma regular en múltiples regiones.

La AIT tiene como objetivos aumentar la cantidad de personas que lo practiquen en forma regular, generar ingresos económicos que permitan reinversiones en el deporte, brindar mayores beneficios a las personas vinculadas al tejo, y acercar el juego al mundo.