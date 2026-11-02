Se conocieron los ganadores del certamen provincial “Entre Orillas”

La sexta edición del certamen literario “Entre Orillas” ya tiene sus ganadores. Se trata del concurso organizado conjuntamente por la Municipalidad de Concepción del Uruguay y la de Paraná, a través de las editoriales de ambas instituciones.

La iniciativa es impulsada por las municipalidades de Paraná y de Concepción del Uruguay. Año a año, promueve la producción literaria y reconoce a escritores y escritoras de toda la provincia de Entre Ríos.

En esta edición participaron más de 215 personas de distintos puntos de la provincia, de las cuales 195 quedaron habilitadas para participar en los dos géneros del certamen: poesía y narrativa.

Los premios Entre Orillas se consolidan como un espacio de reconocimiento y promoción de la literatura entrerriana, fortaleciendo los vínculos culturales Paraná y Concepción del Uruguay, y las demás localidades de la provincia.

La nómina de premiados reúne a autores de distintas localidades entrerrianas y pone de relieve la diversidad y la riqueza de la producción literaria provincial, tanto en poesía como en narrativa Cabe destacar que los premiados recibirán 750 mil pesos y 5 ejemplares de la antología que se constituirá en esta última etapa del certamen 2026.

Los ganadores del premio Entre Orillas 2026 son:

Poesía

Sebastián Quartino (Paraná).

Atahualpa Puchulu, de Concepción del Uruguay.

Hernán Lasque (Concordia).

Sigrid Kunath, paranaense.

Menciones especiales:

Liliana Marse – (Paraná.)

Rocío Lanfranco (Paraná).

Margarita Presas (Concepción del Uruguay).

Narrativa

Enrique Lara, de Paraná.

Matías Olmedo, de Nogoyá y vive en La Plata.

Gerardo Iglesias (Concepción del Uruguay).

Ceferino Lloret, de Concepción del Uruguay.

Menciones especiales:

Horacio Lapunzina (Paraná).

Fabián Slongo, de Lucas González.

Paula Andrea Arriola, Concordia.