Charla sobre periodismo e IA

La UCU realizará una charla sobre los desafíos del periodismo en tiempos de inteligencia artificial y redes sociales

La actividad se desarrollará el miércoles 4 de noviembre, de 18 a 20, en modalidad virtual a través de Zoom. Será gratuita y está destinada a estudiantes de Periodismo, docentes e invitados.

La Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Educación de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) invita a participar de la charla “Armar y desarmar una agenda periodística: desafíos y posibilidades a la hora de ejercer el periodismo en tiempos de IA y redes sociales”.

El encuentro tendrá lugar el miércoles 4 de noviembre, de 18 a 20, y se desarrollará de manera virtual mediante la plataforma Zoom.

La actividad contará con la moderación de alumnos de segundo año de la Licenciatura en Periodismo, mientras que el responsable académico será el licenciado Alejandro Canizzaro.

La propuesta está dirigida a estudiantes de la Licenciatura en Periodismo, docentes e invitados, y busca generar un espacio de reflexión sobre los desafíos y las posibilidades que atraviesa el ejercicio periodístico en un escenario marcado por el avance de la inteligencia artificial y el protagonismo de las redes sociales.

La participación será gratuita. Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico academicaFCCYE@ucu.edu.ar.

El acceso a la reunión virtual se realizará mediante el enlace de Zoom incluido en la convocatoria.