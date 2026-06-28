Qué pasa en Paso Vera ???: Vecino advirtió que están abriendo caminos por entre la vegetación

A principios de Junio recurrí a todos los medios de la ciudad por una intervención anómala en Paso Vera, se iban a sustraer muchos metros cúbicos de arena, no contentos con ello, se había cortado el albardón para “tener más material”, doy las gracias a todos los medios que se hicieron eco del reclamo, pues por ello se pudo parar a tiempo la extracción de arena y se consiguió una promesa del Municipio, ya que había sido un error del Ejecutivo, de remediar el ataque al medio ambiente. Aunque aún no hay novedades concretas, se espera en poco tiempo más la presentación del “Plan de remediación ambiental” por el desastre ocasionado.

Lamentablemente, Paso Vera parece que sigue siendo tierra de nadie, con cualquiera interviniendo sobre la naturaleza, no olvidemos: Paso Vera es el último recurso natural con que cuenta nuestra ciudad, últimas playas naturales, vegetación autóctona y actualmente, refugio de una cantidad de aves.

El viernes pasado, gente que andaba caminando por el sendero (que había) hacia el norte del eucalipto grande, avisó de la intervención con máquina pesada abriendo una brecha en el monte, a escasos metros de la playa.

Ninguna cartelería, ninguna indicación. Todo raro.

Parecería que están por hacer una autopista !!!

Nuevamente, se generan las preguntas de principios de junio: ¿ quien autorizó ?, ¿ qué se quiere hacer ?, ¿ porqué se hace ello ?. Se ha trabajado en el monte cortando con motosierra, maquinaria pesada hizo el camino, ¿ nadie escuchó ???, ¿ no hay personal de vigilancia en el Pelay/Paso Vera que les llame la atención el ruido y movimiento ???, ¿ será otra “equivocación/malentendido” ??

Si quiere ver la intervención realizada, aquí está el video

A la pequeña franja de monte nativo que es Paso Vera, ésos 200 metros de selva en galería (es cierto que con mucha vegetación exógena), se debería defender a rajatabla, es lo único que recuerda y muestra cómo eran las playas del Pelay y las de nuestro Río de los Pájaros.

Desde luego que se realizarán las denuncias correspondientes para parar el desastre ambiental que se está produciendo. Ojalá aparezcan responsables y sean castigados, no nos olvidemos que ésa tierra la hemos pagado todos los vecinos y que “La naturaleza no es nuestra, se la hemos pedida prestada a las generaciones futuras”.

Gracias por el espacio.

Ing. Leonardo José Hoet

DNI 14 128 541