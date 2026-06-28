La sub13 Parque Sur en el podio provincial

La categoría Infantiles (sub13) de básquet femenino del Club Parque Sur logró el subcampeonato provincial al derrotar al único invicto que quedaba en el torneo, Comercio de La Paz, por 67 a 60.

Hubo un triple empate entre Regatas, Comercio y Parque Sur, ya que los 3 lograron 2 victorias y 1 derrota en la Copa de Oro, certamen organizado y fiscalizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos. La diferencia de puntos hizo que el conjunto paceño se queda con la Copa más preciada.

En el escalón más alto del podio quedo el equipo de La Paz, secundado por Parque Sur. Regatas Uruguay culminó en el tercer puesto y Atlético Rosario del Tala en el último lugar.

Resultados

DIA 1

Regatas (35) Comercio (59)

Parque Sur (72) A. Tala (48)

DIA 2

Comercio (76) A. Tala (58)

Parque Sur (67) Regatas (68)

DIA 3

Regatas (66) A. Tala (59)

Parque Sur (67) Com