Importante encuentro de Moteros de la Costa del Uruguay

Concepción del Uruguay fue sede este domingo de un encuentro de los Moteros de la Costa del Uruguay, que se concentraron en el Quincho de la Montada, en calle Santa Teresita y Urquiza.

El principal objetivo de esta reunión, más allá de la camaradería, fue el organizar el “MotoAsado”, que tendrá lugar en el mes de agosto, entre los días 14, 15 y 16, en la localidad de San Juste, departamento Uruguay.

Los organizadores señalaron que este fin de semana se acercaron motociclistas de La Histórica, Villa Elisa, San José , Colón, Gualeguaychú, Gualeguay de la República Oriental del Uruguay.

Para agosto se espera una nutrida participación para lo que será una verdadera fiesta, donde ya están confirmados motociclistas de San Luis, Córdoba, Rosario, Santiago del Estero y Buenos Aires, así como de nuestros vecinos de la del Uruguay y de toda la pica de Entre Ríos.