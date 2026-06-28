Preso por violar el arresto domiciliario: allanaron y detuvieron a un delincuente que robaba herramientas en Colón

El procedimiento se llevó a cabo este domingo por la tarde en una vivienda de calles Piamonte y Chacabuco. El delincuente, de 34 años, fue identificado mediante cámaras de seguridad tras desvalijar el galpón de un abuelo de 71 años. Al momento de ser atrapado, la Policía constató que el sujeto debía estar cumpliendo prisión domiciliaria por otros robos.

Un hombre de 34 años con un amplio prontuario por delitos contra la propiedad volvió a quedar tras las rejas en la ciudad de Colón. El delincuente, que gozaba de un beneficio de arresto domiciliario otorgado por la Justicia en el marco de causas previas, fue descubierto in fraganti violando la medida coercitiva para cometer nuevos robos en el vecindario.

El operativo policial se concretó durante las últimas horas de la tarde de este domingo en una propiedad ubicada en las inmediaciones de las calles Piamonte y Chacabuco.

El robo a un vecino de 71 años

La investigación penal preparatoria se inició días atrás, luego de la denuncia radicada por un vecino de 71 años de edad. El jubilado expuso ante las autoridades que malvivientes habían ingresado a un galpón abierto situado en el predio de su vivienda, desde donde sustrajeron valiosas herramientas de trabajo, entre ellas:

Una motosierra.

Una amoladora profesional.

Una afiladora de banco.

Posteriormente, al revisar el resto de las instalaciones, el damnificado también constató el faltante de una garrafa de gas de 10 kilogramos.

Cámaras de seguridad y detención

Efectivos de la Jefatura Departamental Colón iniciaron de inmediato las tareas de campo y el relevamiento de testimonios. La pieza clave del expediente llegó a través del análisis exhaustivo de registros fílmicos de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona. En los videos se pudo identificar con claridad la fisonomía y la vestimenta del presunto autor al momento de cometer el ilícito patrimonial.

Con las pruebas recolectadas por la Fiscalía, el Juzgado de Garantías de Colón libró la correspondiente orden de allanamiento y requisa domiciliaria para la vivienda del sospechoso. El procedimiento arrojó resultado positivo, lográndose el secuestro de prendas de vestir de idénticas características a las utilizadas en el robo, las cuales quedaron incorporadas como material probatorio.

Al momento de identificar al morador, los uniformados confirmaron que se trataba de un hombre de 34 años que debía estar cumpliendo arresto domiciliario estricto por otras condenas y procesos abiertos por robos y hurtos. Ante la flagrante violación de la medida judicial y el nuevo hecho cometido, el sujeto fue detenido en el acto y trasladado hacia los pabellones de la Jefatura Departamental Colón, donde quedó alojado en celda común a la espera de que el magistrado interviniente revoque de forma definitiva sus beneficios ambulatorios.