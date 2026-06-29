Este miércoles 1 de julio comenzará el pago de haberes y el 14 se abonará el aguinaldo a la administración pública

El gobierno dio a conocer el cronograma de pagos de los haberes de junio y del Sueldo Anual Complementario (SAC) para activos y pasivos de la administración pública provincial, el cual se iniciará este miércoles 1 de julio y se extenderá hasta el 8 de julio. Mientras tanto, el aguinaldo se abonará a todos los tramos salariales el martes 14 de julio.

Este miércoles 1 de julio iniciará el cronograma de pagos para la administración pública provincial y se realizará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.

El detalle del cronograma es el siguiente:

Miércoles 1 de julio: hasta 950.000 pesos.

Jueves 2 de julio: desde 950.001 hasta 1.240.000 pesos.

Viernes 3 de julio: desde 1.240.001 hasta 1.430.000 pesos.

Lunes 6 de julio (acreditación el sábado 4 de julio): desde 1.430.001 hasta 1.730.000 pesos.

Martes 7 de julio: desde 1.730.001 hasta 2.310.000 pesos.

Miércoles 8 de julio: superior a 2.310.001 pesos.

En tanto, el SAC se abonará a todos los tramos el martes 14 de julio.