Avanza la construcción del playón en el relleno sanitario

Con una inversión de 138 millones de pesos, asumida con recursos propios, la municipalidad incorpora mejoras en el predio “San Cayetano”, sitio destinado a la disposición final de los residuos sólidos urbanos.

Actualmente se construye allí un playón de 30 por 30 metros destinado a optimizar la logística y tratamiento de las casi noventa toneladas de basura que los camiones recolectan cotidianamente en Concepción del Uruguay.

La obra forma parte de un programa de trabajos que prevé, además, para el corriente año el movimiento de suelo del módulo 2, la automatización de bombas y aireadores, el recambio de cableado subterráneo, entre otras iniciativas.

Cabe recordar que hace seis años la comuna adquirió el campo donde actualmente se ejecuta el relleno sanitario, de catorce hectáreas de extensión, que ha acondicionado para la adecuada prestación del servicio.

Los trabajos de construcción del playón están a cargo de la empresa IQU SA, que resultara adjudicataria de la licitación pública convocada a tal fin.

Disposición final de los residuos sólidos urbanos

La disposición de los residuos comprende la operación de plantas de tratamiento, relleno sanitario y demás actividades conexas. Los trabajos pueden resumirse en mantenimiento de calles internas, operación de celdas, tapado y redistribución de residuos, compactación, tratamiento de lixiviados, riego en celda operativa, manejo de residuos verdes y operación de la báscula electrónica.

Por su parte, el relleno sanitario es una técnica de disposición final de residuos sólidos mediante la cual se los confina a un área donde se distribuye la basura en capas, se la compacta y se la cubre con tierra con una cierta periodicidad. Esta técnica busca minimizar los perjuicios al medio ambiente, controlando los efectos potenciales de contaminación mediante el tratamiento de los efluentes líquidos y gaseosos que produce la basura al descomponerse.

Concepción del Uruguay es una ciudad que se estima genera unas 90 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, es decir unas 33 mil toneladas al año. Estas 90 toneladas por día son transportadas por el servicio de recolección de residuos, desde cada una de las viviendas de la ciudad, hasta el relleno sanitario, donde se dispone su destino y tratamiento final.