Accidente en Ubajay: volcó un camión cargado con polietileno en la Autovía 14 y el chofer resultó herido

El siniestro vial se registró en las primeras horas de la mañana de este lunes a la altura del kilómetro 212. El transporte, que había partido desde Misiones con destino a Buenos Aires, despistó y terminó volcado sobre el asfalto. El conductor sufrió lesiones leves y el tránsito en la vía rápida estuvo parcialmente restringido.

Un importante despliegue de las fuerzas de seguridad y servicios de emergencias se montó en las primeras horas de la mañana de este lunes sobre la Autovía Nacional N.º 14 «José Gervasio Artigas». Un camión de gran porte que transportaba insumos industriales protagonizó un violento vuelco que obstruyó de forma parcial una de las manos de la principal arteria del Mercosur.

El hecho de tránsito ocurrió puntualmente a la altura del kilómetro 212, en jurisdicción de la localidad de Ubajay (departamento Colón), sobre el carril que presenta sentido de circulación de Norte a Sur.

Despiste y vuelco sobre el asfalto

De acuerdo con el informe oficial suministrado por las autoridades de la Comisaría Ubajay, el protagonista del siniestro fue un hombre de 36 años de edad, oriundo de la localidad de Candelaria, provincia de Misiones. El transportista se encontraba al mando de un camión marca Iveco que traccionaba un acoplado de carga pesada.

El rodado había iniciado su itinerario en la ciudad de Posadas y se dirigía hacia la provincia de Buenos Aires trasladando un cargamento completo de bolsas de polietileno. Por causas que los peritos viales intentan establecer de forma fehaciente, el chofer perdió por completo el control de la pesada unidad de transporte, lo que generó un efecto tijera que terminó con el camión volcando de costado de manera violenta sobre la cinta asfáltica, esparciendo parte de la carga en las banquinas.

Lesiones leves y operativo de tránsito

A raíz del fortísimo impacto, personal de emergencias médicas se trasladó hasta el kilómetro 212 y procedió al traslado del chofer hacia el Centro de Salud de Ubajay. Tras una exhaustiva evaluación clínica, los profesionales de guardia confirmaron que el misionero presentaba únicamente lesiones de carácter leve y algunos golpes menores producto de la activación de los sistemas de seguridad de la cabina, encontrándose fuera de peligro.

En el sector del vuelco se dispuso un operativo de contingencia vial. Debido a la posición en la que quedó el camión Iveco y su acoplado, la vía rápida de la autovía permaneció momentáneamente cortada al tránsito.

Efectivos policiales, junto con personal de la autovía, coordinaron los desvíos direccionando el flujo vehicular por el carril restante de la calzada para evitar demoras mayores, mientras se aguardaba el arribo de grúas de gran porte para iniciar las tareas de remoción del transporte y la limpieza del asfalto.