Refugios para perros callejeros

Manos a la obra por perros callejeros: Concepción del Uruguay construye refugios solidarios

Con un martillo en una mano y el corazón en la otra, Concepción del Uruguay se prepara para transformar madera en abrigo. La Municipalidad de Concepción del Uruguay lanza una propuesta inédita que une el aprendizaje técnico, el reciclaje y la empatía animal: una jornada comunitaria para fabricar cuchas y camas destinadas a los perros callejeros de la ciudad.

El próximo jueves 2 de julio, la sede de la Escuela Municipal de Artes y Oficios se convertirá en un gran taller a cielo abierto. La iniciativa nació de los estudiantes del Taller de Restauración de Muebles, pero rápidamente contagió a toda la institución y ahora busca sumar a toda la ciudadanía. No se trata de una clase tradicional, sino de una jornada de diseño participativo y construcción colectiva para proteger a los animales del frío y la lluvia.

«Creemos en el trabajo colectivo y en el valor de hacer algo por otros. Hoy construimos cuchas, pero también construimos comunidad», destacan desde la organización, invitando a los uruguayenses a difundir la actividad y acercarse a colaborar.

Coordenadas del encuentro

Se desarrollará este jueves 2 de julio, de 9 a 16 horas (jornada extendida, podés sumarte cuando puedas), en Fray Mocho 665, esquina Teniente Ibáñez.

Una política pública con impacto social y ambiental

Esta acción municipal rompe el molde de la gestión tradicional al cruzar la educación en oficios con el bienestar animal y la participación ciudadana:

Inclusión total: no se requieren conocimientos previos de carpintería ni ser alumno de la EMAO. El único requisito es querer ayudar.

Economía circular: se trabajará en la reutilización de materiales. Quienes tengan madera, clavos o martillos sobrantes en sus casas pueden llevarlos para donar.

Destino solidario: todo lo producido será entregado a refugios locales y quedará a disposición de los vecinos que identifiquen a un perro callejero que necesite resguardo en su barrio.