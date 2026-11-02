Se realizó la 40° Edición de la Regata Internacional El Palmar

El sábado 31 de octubre el Yacht Club Entrerriano, se desarrolló en un solo tramo la Regata más importante del Campeonato Río de los Pájaros 2026. Por la noche, se realizó en la sede el YCE la entrega de premios de la Regata Internacional El Palmar y del Campeonato Interclubes del río Uruguay llamado Campeonato Río de los Pájaros 2026, todo en el marco de los 80 años de la institución.

En lo deportivo, el comportamiento del río Uruguay en el último mes de octubre obligó a los organizadores a posponer la fecha de la Regata Internacional El Palmar 2026 para fin de mes.

La actividad comenzó el sábado por la mañana con la largada de la regata que este año adoptó la modalidad de un solo tramo directo, uniendo el punto de partida al pie de El Palmar en la localidad de Colon Entre Ríos, con la llegada a nuestro puerto de Concepción del Uruguay, condensando en una sola jornada la destreza técnica, la táctica sobre la correntada y la resistencia de todas las tripulaciones.

Después de finalizada la competencia náutica, por la noche se realizaron las entregas de premios y reconocimiento a los ex Comodoros del Yacht Club Entrerriano (Hugo Aramburu, Tomas Rojas, Tomas Rojas, Mauricio Schvartzman, Jorge Guri, Lucio Díaz Velez, Hugo Pascal y a Juan Carlos Bottazz) y trofeos a los Regatistas.

Resultados:

Regata Edición 40° Regata Internacional El Palmar

Serie S

Puesto 3° Embarcación Anush.

Puesto 2° Embarcación Aeróbico.

Puesto 1° Pirá.

Serie M

Puesto 1° Clemente Velero de Bahía Blanca.

Serie D

2° Puesto Eolo Club Náutico Gualeguaychú.

1° Puesto Margot Concordia Yacht Club.

Serie C

3° Puesto Talsimán Club Remeros Fray Bentos República Oriental del Uruguay.

2° Puesto Taita Yacht Club Entrerriano.

1° Puesto Rumbo Yacht Club Entrerriano.

Serie B

3° Puesto Soluna Club Regatas Uruguay.

2° Puesto Ampliación Yacht Club Entrerriano.

1° Puesto Guarango Club Náutico Gualechyachú.

Serie A

3° Puesto Misterio Yacht Club Entrerriano.

2° Puesto Morocha Yacht Club Entrerriano.

1° Puesto + Burundanga Yacht Club Entrerriano.

Ganador de la Clasificación General Regata Internacional El Palmar Edición 40 y ganador de la Copa Challenger Clínica Uruguay la embarcación Rumbo del Yacht Club Entrerriano.

Premios del Campeonato Río de los Pájaros (Campeonato interclubes del río Uruguay 2026).

Serie M

Puesto 1° Clemente Velero de Bahía Blanca.

Serie D

3° Puesto Cliper Yacht Club Entrerriano.

2° Puesto Chapi.

1° Puesto Margot Concordia Yacht Club.

Serie B

3° Puesto Cabortero Yacht Club Entrerriano.

2° Puesto Ponto Club Remeros Fray Bentos República Oriental del Uruguay.

1° Puesto Soluna Club Regatas Uruguay.

Serie A

3° Puesto Daga Yacht Club Paysandú.

2° Puesto Misterio Yacht Club Entrerriano.

1° Puesto + Burundanga Yacht Club Entrerriano.

Ganador de la Clasificación General del Campeonato Río de los Pájaros 2026

2° Puesto Soluna Club Regatas Uruguay.

1° Puesto + Burundanga Yacht Club Entrerriano.

La Regata Internacional El Palmar 2026 cerró el año de la actividad náutica deportiva que organiza el Yacht Club Entrerriano. El mismo sábado 31 de octubre por la noche se realizó el evento de premiación en la sede del Club que quiere agradecer a todos los clubes náuticos de la región, los hermanos de Paysandú y Fray Bentos, junto a instituciones amigas de Concordia, Colón y Gualeguaychú que enaltecen nuestras aguas y construyen una verdadera comunidad deportiva sin fronteras.

Sponsor que acompañan al Yacht Club Entrerriano:

Municipalidad de Concepción del Uruguay. Río Uruguay Seguros, Lambert

Hermanos, Náutica Cook, Ropelato, Pinturería Concepción, Bionet, Yerba Uruguay, Vinoteca Alberti, Gin Hermandad, LG Diseños, La Casa de la Nona, El Padrón y La Casita.

Reseña Histórica Regata Internacional El Palmar:

Hablar de la Regata El Palmar es recorrer las páginas vivas de la navegación a vela en la cuenca del río de los pájaros.

Nacida en octubre del año 1985, esta competencia fue ideada por el Yacht Club

Entrerriano para cubrir un recorrido desafiante de más de 40 millas náuticas, teniendo su largada icónica al pie de las barrancas del Parque Nacional El Palmar, a la altura del kilómetro 260 del río Uruguay.

Aquella primera cita de 1985 quedó grabada a fuego en las memorias náuticas cuando el recordado velero Zaida, bajo el timón de Guillermo Mársico, inscribió por primera vez su nombre en la cima de la clasificación general en tiempo corregido, escoltado por embarcaciones notables como el Altair y el recordado Esperanza de la Prefectura Naval Argentina.

Con el correr de las décadas, la prueba alternó formatos: su clásica estructura de dos etapas con escala intermedia en Colón, recaladas históricas en Paysandú, o ediciones de un solo tramo como ocurrió tempranamente en el año 1987, cuando el Cambá se alzó con la victoria general.

Por este certamen han desfilado veleros y tripulaciones que forjaron la identidad del río: el Analí II de Manzán en 1986, el Tormenta de Hugo Mata en 1988, el Maluco de Miguel Fraschini en 1991, el Bribón de Tomás Rojas en 1993, el Talismán en 1994, el Pax de Livore y Galeano en 1996 y 1999, y el recordado Hanauma del club sanducero en 1997.

La historia grande continuó con las conquistas del Petrel a cargo de Luis Angelini, los triunfos reiterados del Krill conducido por Arturo Zubillaga, las victorias del Malacara y del Caradura, hasta llegar a la hegemonía reciente del velero Marina.

Hoy celebramos cuarenta ediciones de anécdotas, de calmas tensas, de borneos imprevistos, de victorias celebradas y de barcos que vencieron las adversidades para llegar a Concepción del Uruguay Entre Ríos Argentina.

Fuente: Yacht Club Entrerriano. (Máximo Mir).