El PJ invita a la comunidad a participar de un encuentro con Victoria Montenegro

El Consejo Departamental del Partido Justicialista Uruguay invita a la comunidad a participar de un encuentro con Victoria Montenegro, nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo, en una jornada de reflexión y diálogo en torno a los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia.

La actividad se realizará el jueves 5 de noviembre, a las 20:00 horas, en la sede del Partido Justicialista, ubicada en Bulevar Yrigoyen 1118, de Concepción del Uruguay.

Desde el PJ Uruguay destacaron la importancia de generar estos espacios de encuentro e intercambio, que contribuyen a mantener viva la memoria colectiva y a reafirmar el compromiso con la democracia y los derechos humanos.

La invitación es abierta a toda la comunidad.