Rocamora campeón en la Copa de Bronce

Se disputó el Cuadrangular Final Copa de Bronce correspondiente a Liga Provincial de Infantiles Femenina (U13), en el estadio Julio Cesar Paccagnella, que dejó como ganador a Tomás de Rocamora y a Social y Deportivo Federación en el segundo lugar.

Las Rojitas jugaron en el primer turno de la mañana y cosecharon un ajustado triunfo frente a Paracao de Paraná (44-40). Por la noche fue el turno de definir con Social Federación y en otro entretenido juego triunfaron por 39-30.

Tras el final las dirigidas por Irina Figueroa dieron rienda suelta al festejo con espuma y serpentinas y también sumaron a sus rivales a compartir el momento. Ambos conjuntos recibieron un trofeo para cerrar esta parte de la temporada a nivel provincial.

El equipo: Emma Courvoisier, Renata Puchulu Scola, Delfina Azcurrain, Josefina Bonus, Catalina Beorda, Huilen Montañana, Carmela Fabre, Carola Santini, Justina Sandoval, Antonia Valiente, Gianna Balbis, Manuela Pereira, Victoria Sosa y Sofi Balboa.

Los resultados

Progreso Social y Deportivo 38 – Social Federación 47

Tomás de Rocamora 44 – Atlético Paracao 40

Atlético Paracao 34 – Progreso Social y Deportivo 44

Tomás de Rocamora 39 – Social Federación 30

Posiciones

1° Tomás de Rocamora, 4 puntos; 2° Social Federación, 3; 3° Progreso Social y Deportivo, 3; 4° Atlético Paracao, 2.