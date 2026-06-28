Derrota de Gimnasia en Escobar

Gimnasia perdió 2 a 1 en su visita a Atlético Escobar por la fecha 15 del Torneo Federal A, partido que se jugó en el estadio República de Armenia con el árbitraje de Fernando Rekers, quien el dio un dudoso penal al local cuando todo era cero. Ramón Villalba y Lucas Núñez marcaron en el local, mientras que Micael Bogado puso el empate transitorio para el Lobo.

Ambos llegaban con derrotas a la tarde del domingo en el Armenio, pero el local, Atlético Escobar, volvió a hacer pesar su localía gracias a un penal dudoso y una chambonada del arquero Baro cuando todo parecía que terminaba en cero. Juanma Rodríguez rechazó en su área, el delantero local se cruza y cae como si recibiera un patadon inolvidable, para que Rekers, con mucha ligereza, marque penal a los 20’ que Ramón Villalba no dudó en transformar en el 1 a 0 parcial.

El Lobo se acomodó al golpe y fue a buscar el empate, que lo tuvo varias veces en el primer tiempo pero que llegaría a los 74’ con un pase de García para que Bogado defina de primer, de media vuelta y al gol, para el empate, con el que parecía que todo terminaba ahi.

En el minuto 87’, Baro salió a cortar una pelota fácil, de esas que llega de a miles al área pero falló de manera insólita para dejarsela regalada a Núñez, que solo tuvo que empujarla al gol, al segunda, al de la victoria.

Gimnasia vuelve por la poceada Autovia 14 con una derrota que no mereció, sumando la segunda del ciclo de Martín Pinilla como DT, ahora cierra la tabla con El Linqueño y en la semana comenzará a prepararse para recibir a 9 de Julio de Rafaela como local.

El Resto

Sportivo Las Prejas igualó en un tanto como local ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo mientras que Douglas Haig goleó como visitante 4 a 0 a Independiente de Chivilcoy y fue empate en 1 entre El Linqueño y Belgrano de San Francisco. En Rafale, 9 de Julio derrotó 2 a 1 a Gimnasia de Chivilcoy, cerrando los juegos de la Zona 1.