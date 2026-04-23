Presentaron libros durante la Semana “El Arte en la Memoria”

En el marco de la Semana “El Arte en la Memoria”, organizada por la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, se presentó el libro “Los Conjurados”, de Pablo Lescano, y la investigación “La dictadura en la Costa del Uruguay”, de la fiscal federal Josefina Minatta. Fue en la Sección Uruguay del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, institución que de esta manera se sumó a la variada programación de esta Semana.

La actividad tuvo como cierre la actuación del cantante y músico Antonio del Río, quien interpretó una canción dedicada a los desaparecidos durante la última dictadura.

También como parte de esta Semana que unifica memoria y arte, fue presentado el libro “Vida cotidiana y dictadura. Narrativas, territorialidad y huellas de memoria”, en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER.

La presentación contó con las intervenciones de María Luisa Grianta y Eduardo Ojeda, junto a las compiladoras de la obra, María Virgina Pisarello y María del Rosario Badano. La actividad fue amenizada por el dúo “Entre Aires”.

“Deseo de combate y muerte”

También como parte de esta semana especial, se presentó el libro “Deseo de combate y muerte: el terrorismo de Estado como cosa de hombres”, de Santiago Garaño. Fue en la sede local de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER. La obra de Garaño, quien participó de la presentación, propone un abordaje novedoso sobre el Operativo Independencia para entender las condiciones que hicieron posible el terrorismo de Estado.

Más libros, más memoria

La Semana incluyó la presentación del libro “Nosotras en Libertad”, a cargo de María Julia Giusto y Lidia Subosky, como así también del libro “Siempre Conmigo”, del uruguayense Américo Schvartzman. También fue presentado “Desaparecida: en los ojos de Cecilia Viñas”, de Julieta Viñas. Asimismo, las obras “Fernando” y “Tu risa me hace libre” fueron presentadas por Gustavo Piérola, Marta Bouret, Cristela Piérola y Gustavo Pujol. También se presentó el libro “Buscando el Reino”, de Marta Diana; “Olvidar es imposible”, escrito por Sergio Maldonado; y “Salvate vos”, perteneciente a Juan Carrá.