“Poner en palabras”: Se lanzó un concurso de relatos para que jóvenes aborden la salud mental

La iniciativa municipal invita a adolescentes de 13 a 18 años a explorar, desde la escritura, experiencias y miradas sobre la salud mental. Los trabajos podrán presentarse hasta el 21 de mayo y serán evaluados por un jurado interdisciplinario.

La Municipalidad de Concepción del Uruguay promueve que los jóvenes hablen sobre salud mental con perspectiva de literatura. Es con

tal fin que este miércoles se presentó el Concurso de Relatos sobre SaludMental “Poner en palabras”, organizado por la Dirección de Salud Mental.

La iniciativa fue lanzada en “7 Colinas”, donde fue presentada por el director de Salud Mental, Germán Bercovich; el coordinador de Cultura, Guillermo Lugrin; y los coordinadores del Consejo de la Juventud, Charly Mendoza y Belén Altamirano. Estuvieron presentes en el lanzamiento, la Viceintendenta Rossana Sosa Zitto, el Secretario de Salud Nicolás Angelini y la Secretaria de Desarrollo Social, Norma Sosa.

“Estamos conectando la salud mental con el arte, siendo la escritura una de sus formas, y con la juventud; esas son las tres patas que queremos conectar a través de este concurso de relatos. El arte es sanador, va a favor de la salud en general y de la salud mental en particular. Está lleno de casos de escritores que han tenido algún padecimiento en su mente y que escribir les ha ayudado a suavizar sus angustias”, expresó Bercovich.

Guillermo Lugrin, coordinador de Cultura, destacó la relevancia de poder celebrar el día del libro el 23 de abril, abriendo un concurso de relatos que “no busca otra cosa que ofrecer esta herramienta maravillosa que nos brinda la cultura para que los jóvenes se expresen, porque le volvemos a dar valor a hablar, escribir, escuchar”.

“Buscamos un poco eso, que ustedes puedan materializar sus emociones las cosas que los entusiasman o los dolores o lo que quieran en un relato de salud mental que nuestros jurados, van a leer y a considerar”, destacó Bercovich. Los disparadores para los relatos serán variados, pero tienen sus conexiones en lo humano y subjetivo: “tus motivaciones, tus vínculos, tu tristeza, tu escuela, tu pasado, tus conflictos”.

Por su parte, Altamirano y Mendoza explicaron que el objetivo es que los jóvenes presenten relatos que les permita explorar aspectos relacionados a la salud mental en primera persona o a través de la ficción, o combinando experiencia propia con ficción. Está destinado a jóvenes de 13 a 18 años, quienes podrán presentar los trabajos hasta el 21 de mayo, tras lo cual el 5 de junio se entregarán los premios y se leerán diez de los relatos presentados, los cuales serán publicados. Los relatos podrán tener 400 palabras como máximo y deberán ser enviados a direccionsaludmentalcdelu@gmail.com.

El jurado

La selección estará a cargo del jurado integrado por mujeres de distintas generaciones: Gisela Moyano, quien es profesora en Letras; Patricia Miotto, magíster en Salud Familiar y Comunitaria, y psicopedagoga, quien además actúa, escribe y dirige obras teatrales; y Emilia Herrera, joven escritora.

Las tres evaluarán los trabajos en base a su creatividad, claridad y coherencia, uso del lenguaje, contenido acorde a la temática, estructura y formato. Los relatos finalistas serán sometidos a una herramienta de detección de plagio e inteligencia artificial; la identificación de estos hechos significará la descalificación inmediata y se seleccionará otro relato finalista.

La jurado Patricia Miotto —magíster en Salud Familiar y Comunitaria, psicopedagoga y referente del ámbito teatral— valoró la propuesta y destacó el papel central del lenguaje en la vida social: “Somos sujetos de la palabra, estamos atravesados por el lenguaje, que es lo que nos permite vincularnos. No podemos no ser seres sociales, y es a través del lenguaje —hablado, escrito o expresado con el cuerpo— que nos comunicamos de forma integral”.

En ese sentido, subrayó la importancia del concurso en el contexto actual: “Me parece maravilloso esta iniciativa, más en estos tiempos, atravesados por situaciones de violencia y crueldad. Es muy valioso que desde el Estado Municipal se impulsen iniciativas destinadas a jóvenes y adolescentes, que serán los futuros adultos y quienes pueden transformar esta realidad”.