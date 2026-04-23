«La mecha está encendida»: Masiva movilización en defensa de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos

Bajo una lluvia de cánticos y banderas, la Intersindical copó la Plaza Mansilla frente a la Casa de Gobierno y APFDigital estuvo ahí. Los gremios denunciaron un intento de «armonización» con el sistema nacional y advirtieron que no aceptarán recortes al 82% móvil. «A los legisladores los iremos a buscar», sentenciaron desde el escenario.

Este jueves cerca de las 11 comenzaron a llegar las columnas de las entidades que forman parte de la Intersindical en Defensa de la Caja de Jubilaciones, también acompañaron otros sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales. Estuvieron presentes dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) – Regional Paraná y de la Central de Trabajadores y de la Argentina (CTA) Autónoma y la de los Trabajadores.

El ritmo de «Bella Ciao» no hablaba esta vez de la resistencia italiana, sino de la entrerriana. «Acá está el pueblo organizado para luchar, para decirle a este gobierno que no nos va a pisotear», tronaba en el centro de la Plaza Mansilla mientras las columnas terminaban de confluir.

La postal fue de una unidad histórica: guardapolvos blancos de docentes que «desempolvaron» sus prendas de lucha, pecheras estatales y jubilados que volvieron a la calle para defender la Ley 8732.

La movilización fue un mensaje directo al despacho de Rogelio Frigerio: “La Caja no se vende”, rezaban las pancartas, mientras un dirigente alentaba con ironía: «Que se escuche hasta Recoleta».

La movilización también tuvo su reflejo en el ingenio popular reflejada en los carteles y los cánticos de protesta. La multitud entonó estrofas como “aunque digan que no, les llenamos la plaza a este porteño ajustador” y consignas en defensa de los derechos básicos: “No es con ajuste ni represión, es con trabajo, con salud y educación”.

Como detalle, el tradicional reclamo docente a “Che Frigerio” sumó nuevas letras que reflejan la urgencia del sector: “Si nos tocás la caja que quilombo se va a armar”, rezaba una de las estrofas, mientras otra remataba con un contundente “no llegamos a fin de mes”.

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La mística del guardapolvo y el «ajuste porteño»

El acto comenzó tras la entonación del Himno Nacional. El primero en tomar la palabra fue el Secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Abel Antivero, quien recordó que la lucha actual es también un homenaje a la historia. «Acá están las cocineras de escuela que nos esperaban con el mate cocido caliente. Me conmovió una maestra de Islas del Ibicuy que fue ayunante en los 90 y hoy volvió a ponerse el guardapolvo para decir que la Caja no se toca», relató.

Antivero subió el tono al denunciar «prácticas nazis» por parte del Ejecutivo, acusando la instalación de mentiras en la opinión pública y señalando la existencia de una «Gestapo» en el Consejo General de Educación por el inicio de sumarios a directivos que adhirieron a medidas de fuerza.

El «experimento» de los sueldos en negro

Desde lo técnico el titular de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), José María Segura, apuntó contra el discurso oficial sobre el déficit previsional. «El primer paso para normalizar la Caja es que el Gobierno Provincial y los municipios dejen de pagar sueldos en negro. No pagan aportes y después dicen que hay déficit», denunció.

Mientras Segura hablaba, un grupo de presentes lo interrumpieron, corearon “Allende si se vende” y varios insultaron al Secretario General de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Una vez que retomó la palabra, Segura alertó sobre el corazón de la reforma: «El gobernador dice que defiende el 82%, pero quieren calcularlo sobre el promedio de los 30 años de actividad. Al dividir por 360 meses, incluyendo los años de categorías bajas sin antigüedad, la jubilación real caerá al 60%. Quieren eliminar la movilidad y el enganche con el activo».

Advertencia a los legisladores

El cierre del acto estuvo a cargo del Secretario General de la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, quien inició su discurso con una fuerte interpelación a la gestión provincial: «Se creían que nos íbamos a quedar quietos, que nos iban a llevar puestos. Aquí les demostramos que la unidad es lo que va a vencer».

Muntes fue el encargado de marcar la hoja de ruta de la Multisectorial, aclarando que la movilización es solo el inicio de un conflicto mayor: «Esta es la primera etapa del plan de lucha. Vamos a militar cada uno de los rincones de la provincia porque no van a pasar, no van a reformar la ley en contra de los trabajadores».

Uno de los puntos más álgidos de su alocución fue la interpelación directa al arco político: «Queremos escuchar a todos, que nos digan qué es lo que piensan del ajuste de Frigerio. ¿Qué hacen algunos que están extremadamente callados y se hacen los tontos? Que digan qué piensan los partidos políticos y la liga de intendentes. Acá está el pueblo y no va a aguantar ninguna reforma».

La voz universitaria y el rechazo a la «pandemia» del ajuste

Por su parte la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios de Entre Ríos (Sitradu), Sofía Cáceres Sforza, vinculó el conflicto con el escenario nacional. «El plan de Frigerio no es más que el plan de Milei en nuestra provincia», afirmó, denunciando que mientras un docente ingresante cobra 200 mil pesos, el gobierno aduce falta de fondos pero «le saca impuestos a los sectores concentrados». La dirigente aprovechó para convocar a la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo, denunciando la «pandemia de gobiernos ajustadores»

Documento Multisectorial: «Plata hay»

Hacia el final, referentes de los gremios procedieron a la lectura del documento unificado de la Intersindical:

«Los entrerrianos y entrerrianas nos encontramos ante una propuesta de reforma previsional que nos preocupa, nos convoca y nos une en la defensa de lo que forma parte de la salud, dignidad y felicidad de los trabajadores y jubilados. La mencionada reforma, tal como se presenta, agrede derechos, retrotrae históricas conquistas que la comunidad organizada supo alcanzar. La Ley 8732 es producto de la lucha organizada de la clase trabajadora, activos y jubilados, para preservar los derechos previsionales”.

“Reivindicamos el sentido solidario y generacional de nuestra Caja de Jubilaciones y Pensiones provinciales como un logro colectivo, sostenido por normas expresadas en la 8732 y en nuestra Constitución. Respecto a su financiamiento, las obligaciones de los gobiernos, el cálculo del haber y el acceso a una jubilación digna y plena, rechazamos clara y enfáticamente la reforma que implica la pérdida de derechos vigentes”.

“Los tiempos difíciles que atravesamos exigen un diagnóstico certero y una respuesta responsable. Los trabajadores activos y jubilados no somos responsables de los desequilibrios y del desfinanciamiento. Por el contrario, hemos sido víctimas de decisiones erróneas, manejos ajenos y arbitrariedades que transitan por la ilegalidad. El artículo 82 de la Constitución Provincial es claro: todo incremento salarial debe estar sujeto a aportes y contribuciones. El gobierno incumple este mandato constitucional”.

“Hoy nuestras futuras jubilaciones y el sostenimiento de un sistema solidario se ven desfinanciados por decretos unilaterales e imposiciones con montos no remunerativos ni bonificables. El congelamiento salarial frente a la inflación empobrece y desfinancia. Queremos aumento ya, ningún monto en negro es nuestro salario”.

“Sostenemos que existen alternativas reales para mantener la vigencia de la Ley 8732. Nuestra Constitución consagra el principio de equidad: ‘quien más tiene, más aporta’. Nos quieren hacer creer que recursos no hay, pero nosotros decimos que plata hay. A los que más recursos tienen los han eximido de pagar impuestos por autos híbridos y eléctricos por cinco años. El Estado debe compensar su supuesto déficit; es su deber gobernar para la mayoría”.

“Claramente la propuesta de reforma es regresiva. No vamos a permitir que se ponga en riesgo el futuro de nuestros trabajadores. Exigimos a los legisladores que estén a la altura de las circunstancias. Defender la Caja es defender la dignidad, el presente y el futuro de Entre Ríos».

El documento lo firmaron: La Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos, el Centro de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, el Centro de Docentes Jubilados de Paraná, Agmer, ATE, AJER, Sitradu, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Personal Jerárquico de la Municipalidad de Paraná (APS), La Bancaria – Seccional Paraná, la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER), el Sindicato de Trabajadores Viales de Entre Ríos y la Unión del Personal Túnel Subfluvial (UPTH).

Antes de finalizar la jornada, la Intersindical ratificó la invitación a los presentes a que acompañen la próxima marcha universitaria. La movilización concluyó con los acordes de «Se viene» de Bersuit Vergarabat. (APFDigital)