Villaguay: Secuestro de marihuana en operativo policial

Personal policial de la Jefatura Departamental de Policía de Villaguay, Sección Comando Radioeléctrico, en la noche del jueves 2 de octubre, alrededor de las 22:00 horas, desarrolló un procedimiento en la intersección de calles T. Zaburlin y San Luis, en el cual se secuestró marihuana y se identificó a un joven mayor de edad.

Durante un control, efectivos policiales motorizados, detuvieron la marcha de un individuo de 18 años de edad. Al realizarle un palpado preventivo, se detectaron tres envoltorios ocultos entre sus zapatillas, los cuales contenían una sustancia vegetal prensada.

De inmediato, se dio intervención al personal de la División Drogas Peligrosas, quienes efectuaron las pruebas de campo correspondientes, arrojando resultado positivo para Cannabis Sativa –Marihuana-, con un peso total de 44,8 gramos. La sustancia fue formalmente secuestrada y puesta a resguardo conforme lo establece el procedimiento.

En cuanto al joven, fue trasladado a Jefatura Departamental para su identificación, quedando supeditado a la causa judicial.

Se dio intervención al Fiscal en turno, quien avaló el procedimiento llevado a cabo.

La labor conjunta entre personal motorizado y la División Drogas Peligrosas permitió neutralizar la tenencia ilegal con fines de comercialización, en el marco de los operativos de prevención que se vienen realizando en la ciudad.