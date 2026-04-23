Golpe al narcotráfico en Gualeguaychú: Desarticulan red armada y secuestran $1,7 millones

En un operativo de gran magnitud realizado por la la Policía de Entre Ríos, se desmanteló una peligrosa estructura de microtráfico en el asentamiento Zona Norte de Gualeguaychú. El procedimiento se destacó no solo por el volumen de droga incautada, sino por el hallazgo de armas de fuego, lo que confirma la peligrosidad de la organización.

Despliegue regional estratégico

Bajo la supervisión del Juzgado de Garantías y Transición N° 2, se ejecutaron cuatro allanamientos simultáneos. Para garantizar el éxito de la irrupción, trabajaron en conjunto divisiones especializadas de:

Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Gualeguay y Rosario del Tala.

Grupos Especiales de choque.

El saldo del operativo: Droga, armas y millones

La requisa de los domicilios permitió desarticular por completo los puntos de venta. Los elementos secuestrados evidencian una estructura operativa consolidada:

Sustancias: Cocaína fraccionada para la venta, cogollos y una planta de cannabis.

Arsenal: Armas de fuego calibre .22 y una importante cantidad de municiones.

Efectivo: Aproximadamente $1.700.000 (un millón setecientos mil pesos) en billetes de diverso valor.

Logística: Balanzas de precisión, elementos de corte y múltiples teléfonos celulares que serán peritados.

Detenciones e identificaciones

La Justicia ordenó medidas inmediatas ante la contundencia de las pruebas halladas:

5 hombres detenidos: Se encuentran actualmente incomunicados y a disposición de la Fiscalía. 16 personas identificadas: Vinculadas al proceso investigativo por infracción a la Ley Provincial N° 10.566.

«La presencia de armas de fuego junto a la droga lista para la venta eleva el nivel de peligrosidad de esta red. Este golpe reafirma que no daremos tregua al narcomenudeo», señalaron fuentes policiales.

Este nuevo avance en la lucha contra el microtráfico en la zona norte de la ciudad representa un alivio para los vecinos y un mensaje directo contra las organizaciones que utilizan la violencia y el tráfico de sustancias para controlar el territorio.