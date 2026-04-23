Indignante: Le robaron la placa al busto de Yrigoyen

Desde el Comité ciudad de la UCR repudiaron el hecho vandálico sobre el busto del líder radical Hipólito Yrigoyen. “Exigimos a las autoridades correspondientes una pronta investigación para esclarecer lo sucedido y la restitución de la placa sustraída”, reclamaron.

El busto del expresidente Hipólito Yrogoyen, ubicado en el boulevard con su nombre, apareció sin su placa alusiva este jueves. Se trató de un hecho vandálico, según denunciaron desde la UCR ruguayense.

“No se trata solamente de un hecho de vandalismo. Es un agravio a la memoria histórica, a los valores democráticos y a una figura fundamental en la construcción de la vida política argentina. Hipólito Yrigoyen no es solo un símbolo del radicalismo, sino un emblema de la ampliación de derechos, de la participación popular y del respeto por las instituciones”, destacaron desde el centenario partido.

“Estos actos no pueden naturalizarse”, advirtieron. “Cuando se atenta contra los símbolos que representan nuestra historia colectiva, se debilita también el respeto por lo público y por aquello que nos une como sociedad. Exigimos a las autoridades correspondientes una pronta investigación para esclarecer lo sucedido y la restitución de la placa sustraída, como así también mayores medidas de cuidado y preservación de los espacios que forman parte del patrimonio histórico de nuestra ciudad”, remataron.