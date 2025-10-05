Policiales de Gualeguaychú

DETENIDO POR VIOLENCIA

En la fecha, personal policial de Comisaría Tercera intervino en inmediaciones de calle Mosto próximo al numeral 260, en relación al delito de Desobediencia Judicial.

El hecho se inició a partir de la activación del Botón Antipánico (BAP) por parte de una mujer de 37 años, quien informó que en su domicilio se había hecho presente su hijo de 21 años, sobre el cual pesa una medida de restricción vigente, dispuesta por el Juzgado de Familia.

Ante la situación, se efectuó una inspección en el lugar, procediéndose a la localización del masculino en el techo de la vivienda. Seguidamente, y tras comunicación con la Fiscal de Género en turno, se dispuso la aprehensión del mismo y que la damnificada radique la correspondiente denuncia.

RECUPERAN TELEVIDOR

En el marco de una denuncia radicada en Comisaría Octava, personal de la División Investigaciones llevó adelante distintas tareas investigativas, que permitieron concretar un procedimiento en calle Marcelo T. de Alvear próximo al númeral 1.400 de esta ciudad.

En el lugar se procedió al formal secuestro de un televisor marca Phillips, color negro, de 50 pulgadas, en buen estado de conservación, con un detalle en su pantalla, su control remoto y el correspondiente cable de alimentación.

El artefacto se encontraba en poder de un ciudadano de 25 años de edad, domiciliado en el lugar, realizándose el secuestro conforme a directivas impartidas por el Fiscal Auxiliar en turno.

Asimismo, se logró establecer la participación de otro sujeto mayor de edad, quien habría sido el vendedor del elemento incautado.

ALLANAMIENTO POR AMENAZAS

En la fecha, personal de Comisaría Cuarta llevó a cabo un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en calle Rawson próximo al N° 900 de esta ciudad, en el marco de una causa iniciada a raíz de una denuncia radicada en Comisaría Tercera por un ciudadano contra su suegro.

El hecho investigado refiere a que, aproximadamente cuatro meses atrás, el denunciado habría intentado agredir al denunciante con un hierro y posteriormente con una escopeta, efectuando un disparo que no llegó a impactar, además de proferir amenazas de muerte contra su esposa.

SECUESTRAN MOTOCICLETA PARA ESTABLECER REAL PROPIEDENCIA Y PROPIEDAD

En horas de la 01:00, personal policial de la Comisaría Sexta intervino en inmediaciones de calles Del Inmigrante y Rivadavia, donde se procedió a la identificación de un joven de 21 años de edad, quien trasladaba de tiro una motocicleta modificada, perteneciente a una Motomel 70 cc, la cual carecía de número de cuadro identificatorio.

Ante la imposibilidad de acreditar su propiedad y procedencia, se procedió al formal secuestro preventivo del rodado, quedando a disposición de la autoridad judicial competente

Como resultado del procedimiento autorizado por la Justicia, se logró el secuestro de un fusil Máuser calibre 7,65 modificado con mira colocada y un cuchillo con vaina de cuero decorada con monedas.

Asimismo, el ciudadano denunciado fue notificado de medidas inhibitorias por el término de 90 días, dispuestas por la autoridad judicial interviniente.