Concordia: Aprehendido por tenencia de estupefacientes con fines de comercializacion

En la fecha en horas del medio día Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal se encontraba de recorrida por calles Bv. Yuqueri y Córdoba, cuando visualizan a una persona conduciendo una motocicleta 110 cc, sin dominio colocado, a lo cual proceden acercarse y dar la voz de alto, para poder identificar al individuo, el cual al notar la presencia Policial trata de darse a la fuga, arrojando en su huida una media desde su bolsillo, siendo finalmente alcanzado a los pocos metros.

Interviene también en el lugar Div. Drogas Peligrosas debido a que la media contenia en su interior una sustancia porosa de color blanca, la que constataron se trataría de (01) una piedra compacta conteniendo 56 gramos de cocaína

La Fiscal Dra. Julia Rivoira dispuso el secuestro de Estupefacientes, así mismo el secuestro de la motocicleta marca Gilera 110 cc y la Aprehensión del sujeto, siendo un hombre de 41 años de edad.