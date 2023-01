Importantes procedimientos de la Policía Caminera

Continuando con el Operativo VERANO SEGURO 2022/2023, en horas del mediodía, el personal policial del Puesto Caminero Paso Cerrito de esta Dirección Prevención y Seguridad Vial, que se encontraba desarrollando operativos de control e identificación vehicular y de personas ordenados por la superioridad frente a dependencia, logra detener la marcha de un vehículo marca Chevrolet modelo Onix que se disponía a ingresar a territorio entrerriano, en el que se trasladaba un hombre mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Fray José de la Quintana, provincia de Corrientes.

Luego de realizar el control primario de la documentación legal para circular, se procede a controlar la numeración de chasis y motor impresos en el rodado, las cuales se asocian a otro dominio sobre el cual arroja el sistema informático DNRPA estado registral actual robado en fecha agosto de 2022. Por este motivo se da inmediata comunicación y en detalle de lo sucedido a la Autoridad Judicial Competente, quien dispone el formal secuestro del vehículo identificado y en lo que respecta al conductor sea identificado correctamente, quedando supeditado a las actuaciones.

PUESTO CAMINERO GUALEGUAYCHÚ: En la tarde del martes, el personal policial del Puesto Caminero Gualeguaychú que se encontraba realizando operativos de control e identificación vehicular y de personas sobre Autovía Gervasio Artigas frente a dependencia de acuerdo al Operativo VERANO SEGURO 2022/2023, logra detener la marcha de un vehículo marca Toyota, modelo Hilux, el cual era conducido por un ciudadano mayor, de nacionalidad argentina, domiciliado en la ciudad de Corrientes Capital. Se le solicita al conductor la documentación obligatoria para circular, exhibiendo entre ella Cédula de Identificación Automotor titular y Autorizado de manejo mediante escribano público, documento este con evidentes signos de ser apócrifo, lo que es corroborado cuando se expone a Luz UV y no se observan las medidas de seguridad. Seguidamente se consulta informe mediante página de la DNRPA, sin presentar novedad alguna hasta el momento, agregando que dicha autorización de manejo no figuraba en dicho sistema informático. Se da aviso de lo sucedido al Juzgado Federal de Gualeguaychú, quien dispone se proceda de manera inmediata al formal secuestro del rodado y documentación apócrifa y, en lo que respecta al conductor, se realice la correcta identificación y de no mediar impedimento se libere, quedando supeditado a las actuaciones.

LAVADO DE ACTIVOS: En la tarde del martes, en circunstancias en que el personal policial del Puesto Caminero Mabragaña se encontraba desarrollando el Operativo VERANO SEGURO 2022/2023 para lo cual realizaba control vehicular y de identificación de personas frente a esta dependencia sobre sobre carril norte su de la Autovía Gervasio Artigas, a fin de garantizar la seguridad pública de toda la entrerrianía, es que se procede a detener la marcha de un vehículo marca Fiat, modelo Fiorino, conducido por un hombre mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Merlo, provincia de Buenos Aires. Al momento de ejecutar un contralor de la documentación del vehículo antes mencionado y de su conductor es que se puede constatar que transportaba una suma de dinero considerable y documentos de valor (cheques). Ante esto se solicita documentación que avale la tenencia legal del dicho activo careciendo de la misma. Por tal razón, se da inmediata comunicación al Juzgado Federal de la ciudad de Concepción del Uruguay informando de tal circunstancia, quien dispuso que se proceda al secuestro de los bienes económicos citados, celular del encartado, como así también la correcta identificación del mismo el cual al no tener requerimiento alguno recuperó su libertad finiquitado el procedimiento el cual importó la contabilizacion de la totalidad del dinero en efectivo resultando una cantidad total de $ 7.613.300, además 2 cheques de banco galicia ambos de $ 330.000 y un cheque de banco supervielle por importe de $ 136.602,95.