El Comité Provincial de la UCR cuestionó “las contradicciones” de Bordet en torno a la pandemia

Las autoridades del Comité Provincial de la UCR apuntaron contra el gobernador Gustavo Bordet por el modo en el que se manejó ante la pandemia por Covid-19. “Dice haber tomado las medidas necesarias para cuidar la salud de todos los entrerrianos y evitar el colapso del sistema, pero nuevamente falló”, lamentaron desde el radicalismo y marcaron “las contradicciones” en las que están sumidas las acciones del gobierno provincial.

Este viernes a la noche las autoridades del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical se reunieron vía zoom y analizaron cuál es la situación de Entre Ríos en el marco de la pandemia que está afectando al país.

“A pesar de la escasa cantidad de testeos que se realizan, los casos de Covid-19 en la provincia siguen aumentando y los funcionarios de Salud del propio gobierno provincial han salido a manifestar su preocupación por la elevadísima ocupación de las camas destinadas a pacientes en estado complejo y grave”, señalaron desde la UCR.

“Es evidente que el sistema de salud de parte de la provincia está a punto de colapsar y, si bien se trata de una pandemia inédita, esta situación evidencia que Bordet y sus funcionarios no han hecho del todo bien las cosas”, sostuvieron.

“Cada vez hay menos camas disponibles en los hospitales y clínicas, la falta de insumos es una realidad palpable y también la falta de respuesta a los entrerrianos que estuvieron encerrados en sus casas durante meses, confiando en que el Gobierno estaba trabajando para garantizar un sistema de salud a la altura de las circunstancias”, manifestaron.

“Pero esto no sucedió. El sistema de salud en varias ciudades de la provincia está a punto de colapsar, hay ciudadanos que deberían estar internados pero están en sus casas porque en los hospitales ya no hay lugar, no hay estructura para realizar un seguimiento de los casos positivos que están en sus hogares, solos, aislados, muchas veces con fuertes síntomas, totalmente abandonados y a la buena de dios”, advirtieron desde el Comité de la UCR.

“A esto se suma la cantidad de contagiados que hay en el sistema de salud, la falta de reemplazos y la sobreexigencia a la que están expuestos todos los días. Los hombres y mujeres que se desempeñan en el área de Salud han venido dando lo mejor de sí, pero no fueron lo suficientemente cuidados por el Estado y las consecuencias están a la vista: los trabajadores irremplazables se están enfermando y contagiando porque trabajan más horas de las que deberían, porque les falta insumos y protección, porque no tienen suplentes. Porque no fueron protegidos”.

“En este grave contexto, el gobernador Gustavo Bordet insiste en que tomó las medidas necesarias para poder cuidar la salud de todos los entrerrianos y evitar el colapso del sistema, pero está más que claro que otra vez falló. Y esta falla es más grave porque cuesta vidas”, enfatizaron.

Enseguida hicieron hincapié en las “contradicciones” del Gobernador, que “aplicó severas restricciones cuando había escasos casos y autorizó la liberación de múltiples actividades cuando el número de infectados empezó a crecer”.

Párrafo aparte dedicaron a “los severos inconvenientes económicos que generó el hecho de haber implementado desde un principio una cuarentena tan drástica”, lo cual profundizó la crisis de varios sectores que ya “venían golpeados por la inoperancia de un peronismo que viene gobernando la provincia desde hace más de 16 años”.

Por último, instaron a que reflexione sobre las medidas que está tomando: “Vemos a un gobernador dubitativo, presionado por la tensión entre salud y economía, que va tomando decisiones aisladas y sobre la marcha que no responden a un plan concreto”.