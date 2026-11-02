formación de Caseros

CAJA MUNICIPAL: VENCIMIENTOS DE NOVIEMBRE

Hasta el martes 10 de noviembre se encuentran al cobro en Caja Municipal los Terrenos de Viviendas Municipales y la Tasa General Inmobiliaria (TGI) (10° Anticipo).

Los días y horarios de Caja Municipal son: lunes a viernes de 7:30 a 12:00 horas. También se recuerda que se encuentra habilitado el pago electrónico de la TGI a través de Home Banking o cajero automático.

LA BIBLIOTECA RODANTE “LA PERRA VIZCACHA” VISITÓ CASEROS

El viernes 30 de octubre la localidad recibió la visita de la Biblioteca Rodante “La Perra Vizcacha”, la cual estuvo junto a la Biblioteca Pública Municipal “Teros Lectores” en el marco del Día Internacional de las Bibliotecas, conmemorado el 24 de octubre, y en el mes de la Maratón de la Lectura.

Alumnos de la Escuela Nº86 “Corrientes” junto a sus docentes, y niños y niñas de la localidad disfrutaron de un encuentro con la lectura y juegos al visitar “La Perra Vizcacha”, un proyecto cultural independiente que recorre localidades de la provincia con el objetivo de acercar experiencias de mediación lectora a la comunidad en general.

La biblioteca rodante se traslada en una Kombi Volkswagen de 1982, adaptada como dispositivo cultural itinerante, lo que permite llevar los libros y las actividades directamente a los territorios, favoreciendo una presencia cercana y accesible.