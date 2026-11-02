Colón fortalece su promoción turística digital con la visita de creadores de contenido

Durante octubre, la Secretaría de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Colón impulsó nuevas acciones de promoción junto a referentes de las redes sociales y la comunicación, quienes recorrieron diferentes atractivos de la ciudad y la Microrregión Tierra de Palmares. Las experiencias compartidas permiten ampliar la visibilidad del destino, llegar a nuevas audiencias y acompañar la actividad turística local.

La Municipalidad de Colón, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, continúa fortaleciendo su estrategia de promoción turística mediante la articulación con influencers y creadores de contenido que muestran las experiencias, los servicios y los atractivos de la ciudad a través de sus plataformas digitales.

Durante octubre, Colón recibió a referentes vinculados al entretenimiento, los viajes y la comunicación, quienes recorrieron distintos espacios turísticos y compartieron sus experiencias con miles de seguidores.

Estas acciones permiten proyectar la imagen del destino hacia diferentes públicos, mostrando la diversidad de propuestas que ofrece Colón y la Microrregión Tierra de Palmares, desde el turismo termal y la naturaleza hasta la gastronomía, las bodegas, las actividades náuticas y el patrimonio cultural.

Marina Castillo volvió a Colón y recorrió atractivos de la Microrregión

Entre las visitas se destacó nuevamente la presencia de la actriz y creadora de contenido Marina Castillo, quien cuenta con una comunidad digital de más de 742.000 seguidores.

La artista llegó a la ciudad para presentar sus propuestas teatrales en la Casa del Bicentenario y aprovechó su estadía para recorrer diferentes atractivos turísticos de Colón y la Microrregión Tierra de Palmares.

Su visita incluyó el complejo termal, una bodega, el Parque Nacional El Palmar, una granja y la experiencia teatralizada del histórico Molino Forclaz.

A través de sus publicaciones, Castillo acercó a sus seguidores distintas propuestas de naturaleza, recreación, cultura y producción regional, contribuyendo a visibilizar la diversidad turística del destino.

Nuevas imágenes y experiencias para mostrar Colón

También regresó a la ciudad Juan Cruz, creador de contenido de la cuenta @unviajerofrecuente19, quien ya había visitado Colón años atrás.

En esta oportunidad realizó nuevos recorridos y produjo material audiovisual, incluyendo imágenes aéreas con dron de diferentes atractivos turísticos.

La generación de estos contenidos permite renovar las imágenes del destino y presentar sus paisajes desde nuevas perspectivas, especialmente en plataformas donde el contenido audiovisual tiene un papel central en la planificación de viajes.

Por su parte, Nicolás Pasquali, de @nicopasqualiok, compartió experiencias vinculadas a la navegación, las cabalgatas y la visita a balnearios alternativos.

El creador, que reúne una comunidad de aproximadamente 89.900 seguidores, también participó de un móvil en vivo de A24, una oportunidad para mostrar imágenes del destino y brindar información directa sobre la situación del río Uruguay en el momento de la transmisión.

La presencia en medios nacionales permitió complementar las publicaciones digitales con información turística actualizada y contribuir a una comunicación basada en las condiciones reales del destino.

Colón como destino de escapadas durante todo el año

Otro de los creadores que regresó a Colón fue Patricio, de la cuenta @palermeando, que reúne una comunidad de más de 530.000 seguidores.

Su visita estuvo orientada a recorrer nuevamente los atractivos turísticos de la ciudad y actualizar el contenido de un reel publicado en 2023, en el que presentaba a Colón como una alternativa para disfrutar de una escapada de fin de semana.

La renovación de este tipo de contenidos permite volver a mostrar las experiencias del destino ante nuevas audiencias y mantener vigente su presencia en redes sociales.

La promoción turística también se construye desde las experiencias

La articulación con creadores de contenido constituye una herramienta complementaria a las campañas institucionales desarrolladas por la Municipalidad de Colón.

Las experiencias compartidas por quienes visitan la ciudad permiten acercar sus atractivos a diferentes comunidades digitales mediante relatos, imágenes y recomendaciones que muestran cómo se vive el destino.

Este tipo de promoción también contribuye a dar visibilidad a los prestadores turísticos, los emprendimientos regionales, los establecimientos gastronómicos y las actividades recreativas que forman parte de la oferta local.

La estrategia busca mostrar que Colón ofrece múltiples alternativas de disfrute, más allá del turismo de playa y de las condiciones particulares del río Uruguay en cada momento del año.

Una estrategia de promoción con proyección hacia 2036

Estas acciones forman parte del trabajo sostenido que lleva adelante la Secretaría de Turismo y Cultura para fortalecer el posicionamiento de Colón en los principales mercados turísticos.

Durante 2026, el Municipio desarrolló campañas de promoción digital, acciones en medios nacionales y regionales, participación en ferias y articulaciones con referentes de la comunicación, ampliando los espacios de difusión del destino.

La incorporación de creadores de contenido se vincula, además, con los lineamientos del Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2026–2036 de la Microrregión Tierra de Palmares, que contempla la innovación, la promoción, la sostenibilidad y la apertura de nuevos mercados.

De esta manera, la Municipalidad de Colón continúa impulsando una política turística activa, orientada a fortalecer la presencia del destino, acompañar al sector privado y generar nuevas oportunidades para las actividades económicas vinculadas al turismo.

Mostrar Colón desde experiencias reales es también una manera de compartir su identidad, sus paisajes y las distintas propuestas que hacen de la ciudad un destino para disfrutar durante todo el año.