Segundo vuelco del día en la Autovía 14: un camión volcó a la altura de Liebig y el chofer se salvó de milagro

El siniestro vial ocurrió este lunes por la tarde en el kilómetro 179 de la traza nacional. El transporte, guiado por un joven de 28 años oriundo de Islas del Ibicuy, terminó volcado de costado sobre el asfalto. Es el segundo camión que tumba en el departamento Colón en menos de 12 horas.

La Autovía Nacional N.º 14 «José Gervasio Artigas» sumó una nueva jornada de accidentes viales de consideración en el tramo que atraviesa el departamento Colón. Tras el vuelco de un camión Iveco ocurrido esta mañana en Ubajay, en horas de la tarde de este lunes se registró un segundo siniestro de idénticas características a pocos kilómetros de distancia, demandando el despliegue de las fuerzas de seguridad y de rescate.

El incidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 179, en jurisdicción de la localidad de Pueblo Liebig, sobre la mano que presenta sentido de circulación de Norte a Sur.

Despiste en solitario

De acuerdo con los datos suministrados por las autoridades de la Comisaría Liebig, el hecho fue protagonizado por un camión marca Volkswagen 9.160 (un transporte de porte mediano). Al mando de la unidad se desplazaba un joven de 28 años de edad, quien declaró tener domicilio fijado en la zona de Islas del Ibicuy, en el sur provincial.

Por motivos que los peritajes viales intentan esclarecer, el chofer perdió imprevistamente el dominio del camión mientras transitaba por el sector. El rodado perdió estabilidad y terminó volcando pesadamente de costado sobre la cinta asfáltica. El informe policial oficial confirmó que en el hecho no hubo participación de terceros, tratándose de un despiste y vuelco en solitario.

Afortunadamente, y a pesar de la espectacularidad del siniestro que dejó al camión cruzado sobre el asfalto, el conductor resultó completamente ileso, saliendo de la cabina por sus propios medios y sin requerir traslados de urgencia a centros asistenciales.

Operativo de remoción y demoras en el tránsito

Debido a la posición en la que quedó la estructura del Volkswagen, el flujo vehicular por la principal arteria del Mercosur se vio severamente afectado. El tránsito permaneció reducido a una sola calzada de circulación, generándose un cuello de botella por el cual los automovilistas debieron pasar a paso de hombre.

En el sector del accidente trabajó el personal policial de la jurisdicción junto a una dotación de los Bomberos Voluntarios de Ubajay, quienes colaboraron en las tareas de asistencia, prevención de incendios por derrame de combustibles y en las posteriores maniobras de remoción de la unidad y limpieza de la calzada. Tras un par de horas de intenso trabajo, la circulación por el kilómetro 179 fue completamente normalizada.