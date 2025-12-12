Centenario se llevó el festejo del Paccagnella

En el que fue su último compromiso como local del año, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol, Tomás de Rocamora perdió este jueves 75-70 frente a Centenario de Venado Tuerto en un partido discreto. Los Rojos irán el domingo a Colón a recuperar el juego postergado frente a La Unión.

En una noche de muy pocas luces Rocamora fue el equipo con mayores intermitencias y del otro lado hubo un rival, Centenario, que corrigió cosas a tiempo y golpeó en los momentos justos para seguir en el camino victorioso por el cual ya venía.

De hecho la visita arrancó mejor, después el local emparejó y pasó adelante gracias al goleo de Acevedo, Maeso y Fernández. Y eso también fue un tema porque en esas tres manos se repartieron los 23 puntos que logró el equipo (23-18).

Y fue Juani Fernández el que siguió enchufado para que el Rojo saque una diferencia de 10 puntos (30-20). El parcial, de todas formas, quedó igualado con un goleo bajo (15-15) y se marcharon a descansar 38-33. Hasta ahí, Fernández con 13 puntos y Aristu con 7 fueron los destacados.

El problema mayor de Rocamora se dio en el tercer cuarto, perdió el parcial 19-8 y también el dominio del tablero (46-52). Pero, aún más preocupante fue el hecho que los ocho puntos también los consiguió Fernández.

De ganar por 10 en el segundo cuarto Rocamora pasó a perderlo por 10 en el último (55-65). Con Aristu como abanderado Centenario fue cargando de nervios a un Rocamora que aun así llegó con vida al cierre del partido. Incluso se puso 70-72 pero el tiempo le jugó en contra y se quedó con las manos vacías.

Matías Aristu, con 20 puntos, 13 rebotes y 3 asistencias fue la figura del juego. La enorme noche de Juani Fernández que no alcanzó se cerró con 28 unidades, 10 tableros, 1 pase gol y 3 recuperos. Asimismo, Acevedo y Maeso llegaron a los 12 puntos cada uno, al igual que Gaspar Ruiz en la visita.

Mauricio Galarza Prensa Rocamora

Fotos: IG @gran.angulo