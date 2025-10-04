Detienen a un joven acusado de amenazar a su expareja con un arma de fuego

Un hombre de 25 años fue detenido esta mañana en el barrio 134 Viviendas, en cumplimiento de una orden de allanamiento en el marco de una causa por amenazas calificadas.

La intervención, realizada por personal de la Comisaría de Minoridad, se originó a partir de la denuncia de una mujer, expareja del acusado, quien relató un grave episodio de violencia. Según su testimonio, tras una discusión, el hombre la habría amenazado apuntándola con un arma de fuego que extrajo de entre sus prendas.

🔹 Detención y secuestro

Con el mandamiento judicial correspondiente, la policía allanó la vivienda del sospechoso, logrando su aprehensión. Durante el procedimiento, se secuestraron los siguientes elementos:

• Una pistola Bersa calibre .22, con dos cargadores y siete cartuchos.

• Vestimenta utilizada durante el incidente (remera, pantalón de jeans y gorra).

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Por disposición de la fiscalía auxiliar interviniente, el detenido fue trasladado a la Alcaidía de Comisaría Primera, donde permanece alojado mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del hecho.