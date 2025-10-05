Columna de Astronomía: Nueva luna en el Sistema Solar

Días atrás, la NASA ha publicado la siguiente noticia, interesante es que la misma se hizo analizando las observaciones de febrero pasado, si habrá información almacenada de las observaciones que está realizando el James Webb: un equipo dirigido por el Instituto de Investigación del Suroeste (SwRI) ha identificado una luna previamente desconocida que orbita Urano, ampliando la familia de satélites conocidos del planeta a 29. La detección se realizó durante una observación del Webb el 2 de febrero de 2025.

“Este objeto fue detectado en una serie de 10 imágenes de larga exposición de 40 minutos capturadas por la Cámara de Infrarrojo Cercano (NIRCam)”, declaró Maryame El Moutamid, científica principal de la División de Ciencia y Exploración del Sistema Solar del SwRI, con sede en Boulder, Colorado. “Es una luna pequeña, pero un descubrimiento significativo, algo que ni siquiera la sonda espacial Voyager 2 de la NASA detectó durante su sobrevuelo hace casi 40 años”.

Se estima que la luna recién descubierta tiene tan solo 10 kilómetros de diámetro, suponiendo que tenga una reflectividad (albedo) similar a la de los otros satélites pequeños de Urano. Su diminuto tamaño probablemente la hizo invisible para la Voyager 2 y otros telescopios.

“Ningún otro planeta tiene tantas lunas interiores pequeñas como Urano, y sus complejas interrelaciones con los anillos apuntan a una historia caótica que difumina la frontera entre un sistema de anillos y un sistema de lunas”, afirmó Matthew Tiscareno, del Instituto SETI en Mountain View, California, miembro del equipo de investigación. “Además, la nueva luna es más pequeña y mucho más tenue que la más pequeña de las lunas interiores conocidas hasta ahora, lo que hace probable que aún quede aún más complejidad por descubrir”.

La luna nueva es el decimocuarto miembro del intrincado sistema de lunas pequeñas que orbitan hacia el interior de las lunas más grandes: Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón. (Todas las lunas de Urano llevan nombres de personajes de Shakespeare y Alexander Pope, ver: https://03442.com.ar/2021/08/columna-semanal-de-astronomia-2/ )

“Se encuentra a unoa 56.000 kilómetros del centro de Urano, orbitando el plano ecuatorial del planeta entre las órbitas de Ofelia (que se encuentra justo fuera del sistema de anillos principal de Urano) y Bianca”, dijo El Moutamid. “Su órbita casi circular sugiere que pudo haberse formado cerca de su ubicación actual”..

Imágenes tomadas por la NIRCam (Cámara de Infrarrojos Cercanos) del mismo telescopio. Esta imagen muestra la luna, designada S/2025 U1, así como 13 de las otras 28 lunas conocidas que orbitan el planeta. (La pequeña luna Cordelia orbita justo dentro del anillo exterior, pero no es visible en estas vistas debido al resplandor de los anillos). Debido a las drásticas diferencias en los niveles de brillo, la imagen es una composición de tres tratamientos diferentes de los datos, lo que permite al observador apreciar detalles de la atmósfera planetaria, los anillos circundantes y las lunas orbitando. Los datos se obtuvieron con el filtro de banda ancha F150W2 de la NIRCam, que transmite longitudes de onda infrarrojas de aproximadamente 1,0 a 2,4 micras. Créditos: NASA, ESA, CSA, STScI, M. El Moutamid (SwRI), M. Hedman (Universidad de Idaho)

El nombre para la luna recién descubierta deberá ser aprobado por la Unión Astronómica Internacional (UAI), la autoridad líder en la asignación de nombres y designaciones oficiales a los objetos astronómicos.

A través de este y otros programas, el Webb ofrece una nueva perspectiva del sistema solar exterior. Este descubrimiento forma parte del programa General Observer del Webb , que permite a científicos de todo el mundo proponer investigaciones utilizando los instrumentos de vanguardia del telescopio. La alta resolución y la sensibilidad infrarroja del instrumento NIRCam lo hacen especialmente hábil para detectar objetos tenues y distantes que estaban fuera del alcance de los observatorios anteriores —dijo El Moutamid—. De cara al futuro, el descubrimiento de esta luna subraya cómo la astronomía moderna continúa construyendo sobre el legado de misiones como la Voyager 2, que sobrevoló Urano el 24 de enero de 1986 y brindó a la humanidad la primera mirada cercana a este misterioso mundo. Ahora, casi cuatro décadas después, el Telescopio Espacial James Webb está expandiendo esa frontera aún más.

Realmente, aún queda mucho por descubrir en nuestro vecindario cósmico, ¿ verdad ?.

Fuente: https://science.nasa.gov/

Como siempre, invitamos a seguirnos a través de nuestras redes para estar al tanto de las actividades referentes a esta hermosa ciencia; en face: astroamigos Concepción del Uruguay y en insta @astroamigos_cdelu.

Hasta la semana que viene !!!