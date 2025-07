Gimnasia necesita la victoria

Gimnasia recibe esta tarde a Sportivo Belgrano de San Francisco por la fecha 16 del Torneo Federal A de fútbol. Deberá ganar para definir su suerte en la Zona Campeonato la semana que viene, en el cierre de la fase regular.

El partido comienza a las 15 en el estadio Núñez con arbitraje de Jorge David Etem de Mendoza y los líneas Hugo Fleitas (Rosario) y Uvab Adriel Araya (Mendoza).

la fecha comenzó ayer con la victoria de Independiente de Chivilcoy 1 a 0 ante Sportivo Las Parejas, con gol de Alan Sosa y sigue hoy con estos partidos.

15:00: 9 DE JULIO vs. EL LINQUEÑO

Árbitro: Nelson Matías Bejas (Tucumán)

15:30: DEFENSORES BELGRANO vs. GIMNASIA (CHIVILCOY)

Árbitro: Fernando Jesús Rekers (Córdoba)

16:05: DOUGLAS HAIG vs. SP. BEN HUR

Árbitro: Luis Damián Martínez (San Rafael).