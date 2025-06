Dolor por el fallecimiento de Teresita Reibel

Que pena el fallecimiento de Teresita, colaboradora entusiasta del Centro Cultural JJ Urquiza, excelente persona y muy sensible a los temas de la ciudad, habiendo participado en muchas de sus instituciones y actividades, por lo cual considero que se merece un justo homenaje por parte de las autoridades municipales.

Fuiste una luchadora incansable que con mucha dignidad y entereza hiciste frente a tu cruel enfermedad con toda tu energía hasta el final. Nunca te rendiste , simplemente tu cuerpo no pudo más, pero tu alma y tu corazón siguen y seguirán siempre junto a todos nosotros, tus valores, tu coraje, tu carisma, tu garra, tu pasión, tu amor incondicional. Construiste con Diego una familia ejemplar, hasta tus últimos días repetías que deseabas la vida para seguir viendo crecer a tus hijos y nietos y llevar adelante tus proyectos personales.

Aunque ya no estés físicamente siempre estará en nuestros corazones, contagiando tu alegría, tu fortaleza y tus ganas de vivir, nunca te olvidaremos ya que esta es la verdadera muerte.

Dr. Hector Fidel Rodriguez