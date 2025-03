Lauritto recibió al secretario general de ATE – Entre Ríos

Asuntos de interés común fueron abordados por el presidente municipal José Eduardo Lauritto y el secretario general de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos, Oscar Muntes, durante un encuentro desarrollado esta mañana en el despacho del DEM.

Si bien el motivo central de la reunión estuvo fundado en la presentación de algunos pedidos puntuales del gremio, del diálogo no estuvieron ausentes diversos aspectos relacionados con la realidad social y económica de la ciudad.

Muntes: “Una reunión muy positiva”

Muntes calificó a la audiencia como muy positiva, porque deja como resultado “la organización de una agenda de trabajo para desandar los temas que preocupan a los trabajadores y trabajadoras municipales y en la que hicimos –además- un recorrido de la situación nacional y provincial; la cantidad de trabajadores que se quedan sin trabajo; la realidad que tienen que soportar los intendentes en cada uno de los territorios -como el caso de Concepción del Uruguay-, porque la recaudación no crece. Y trabajar con los recursos que se generan, que no alcanzan para cubrir las demandas de la población que tiene muchas necesidades insatisfechas”, comentó.

Si bien una de las prioridades planteadas por el sindicato es la convocatoria a discutir salarios, tuvo palabras de reconocimiento al esfuerzo que realiza la gestión sobre el tema salarial. “Hay que reconocer que el municipio de Concepción del Uruguay está por encima de la media de toda la provincia, pero sabemos que no alcanza ni va a alcanzar en un momento de crisis; como así también el pase a planta permanente o la situación de los contratos temporales que se terminan el 30 de marzo, porque no hay trabajo en otro lado y debemos hacer muchos esfuerzos para contener a las familias que no tienen otra forma de paliar la situación”.

Convenio colectivo

Actualmente ATE trabaja en la preparación de un convenio colectivo, a nivel nacional, provincial y en cada una de las ciudades, asunto que también fue abordado con el intendente municipal, en la charla de esta mañana.

“Nosotros estamos elaborando un convenio colectivo que es el ABC de cada trabajador en la administración, porque ordena nuestra vida institucional”, explicó, para añadir que “ya lo presentamos en el municipio de Paraná, pero hay que desandarlo. No es fácil hacerlo teniendo en cuenta el momento de crisis por el que atraviesa la Argentina -en que no se respetan las instituciones- construir una norma que garantice derechos de los trabajadoras y trabajadores”.

Sobre la situación general que impera en el campo de las relaciones laborales Muntes resaltó que “la diversificación de figuras ha generado mayor descontrol, no sólo precarización laboral sino inconsistencias que tienen que ver con el momento de crisis que vivimos, que si se sigue profundizando va a promover nuevas figuras endebles como ocurre en alguna otra localidad de la provincia, donde nos hemos encontrado con trabajadores por cuadra o eventuales que están recibiendo ingresos muy por debajo de la línea de la indigencia”.

El secretario general del gremio de ATE, que tuvo palabras de agradecimiento por la receptividad encontrada en el presidente municipal, informó –además-que fue acordada la realización de una agenda de trabajo con una programación que se coordinará con las autoridades de la comuna.