Citaciones del Cementerio Municipal

El Cementerio Municipal cita y emplaza a responsables de urnarios para que se presenten en el plazo de 30 días. En caso contrario, se procederá según lo establece la Ordenanza N° 3.552.

Los responsables a quienes se cita son: Carlos Elías Lescano, Rita Del Castillo, Jorge Fabián Gómez, María Ester Ramírez, Marta Graciela Churruarín, Jorge Sánchez, Mariela Cristina Casenave, Erminda Anelli de Romero, Lelia Teresita Jacquet, Julia Marta Almada, Marcelino Merlo, Pedro Martín Arroyo, Horacio Roberto Acosta, Ramón Luis Barcos, Irene Flocco de Cáufero, María C. de Montesino, Carmen Esther Antelo, Aída Beatriz Mosqueda, Argentino Victoriano Galarraga, Laura Argentina Rodríguez y otra, Carlos Enrique Cerratto, Ángel María Acosta, Odila María Martínez, Gabriel Chiovetta, Jorge Antonio Cabrera, Stella Maris Manfredi, Sergio Ricardo Caetano, Elsa Beatriz Velázquez, María José Castro, Enrique Catalino Rodríguez, Anuncio Umpierrez, María Rosa Calveyra de Meza, Dora Morard de Godoy, Juan Ramón Claverie, Patricia Alejandra Roude, Horacio P. Erpen, Daniel Scola, Isabel Carmen Casquero, Héctor G. Presas, Alberto Hofstetler, Alberto Ernesto Rey, Leandro César Campodónico, Oscar Alfredo Moreyra, Alejandro Víctor Cuello, Nelly Esther Bernardi, Sofía Beatriz Pelletti, Juan José Díaz, Sara Izaguirre de Marchesini, Nora Hilda Satto, Carmela C. de Rugari, Gloria Silvia Medina, Estela Vázquez de Giraud, Manuela Elvira Visagno de Aybar, Andrés Oscar Galván, Aurora L. C. de Keller, Lidia Yolanda Núñez, Elcira Concepción Colman, Norma Beatriz González, María Letroye de Lavadi, Aurora Echeverría, María del Pilar Piernas, Mario Daniel Carmona, María Rindolfo, Gladys Fraccarollil de Campis, Demetria Felisa Lemos, Jacinto Oscar Chiabrando, Mario Nicolás Avellaneda, Nélida González y Mirta Inés Banega.