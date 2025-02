Salutación Centenario Parroquia “San Miguel Arcángel”, Hogar “Nicolás Mugherli” y Escuela N°78 “Justo José de Urquiza”

La Municipalidad de Caseros felicita en su Centenario a las tres instituciones de nuestra localidad que han sido guías en la historia de la comunidad: la Parroquia “San Miguel Arcángel”, la Escuela N°78 “Justo José de Urquiza” y el Hogar “Nicolás Mugherli”.

Durante 100 años cada una de ellas ha brindado apoyo y dedicación a toda su comunidad, con compromiso y total vocación de servicio para el bienestar de nuestro pueblo.

Saludamos en esta fecha tan importante a todos aquellos que forman y han formado parte de estas instituciones centenarias: familiares de los benefactores Nicolás Mugherli y Margarita Thea, sacerdotes, hermanas, ex pupilos, feligreses, personal docente y no docente, alumnos y ex alumnos.

Felices 100 AÑOS de historia, educación y evangelización.