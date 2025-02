Conflicto Iosper: investigan a médico por abandono de persona

Los médicos reclaman prestaciones de los meses de octubre y noviembre de 2024 al Iosper; la obra social, por boca de su interventor, Mariano Gallegos, ha dicho que no va a negociar «bajo extorsión» y que sólo se sentará a dialogar y presentará propuesta de pago de lo adeudado una vez que los profesionales levanten el corte.

La denuncia de la paciente oncológica dice: “Que se hace presente en esta dependencia policial manifestando que es una paciente oncológica, y que padece cáncer de piel, y destaca que hace aproximadamente un año a la fecha que le diagnosticaron la enfermedad y que a partir de este momento comenzó a tratarse en el Centro Oncológico Integral de la ciudad de Gualeguaychú, lugar donde a través de su mutual Iosper consiguió el tratamiento gratuito, como así también la cobertura completa de los medicamentos, y destaca que cada 21 días la dicente debe realizarse la aplicación del tratamiento de inmunoterapia, lo cual venía realizando habitualmente en tiempo y forma”.

Pero este jueves 30 de enero “recibe un llamado proveniente del Centro Oncológico desde donde le dicen que la mutual Iosper estaba cortada y que para realizarse el tratamiento debía abonar la suma de $121.000 motivo por el cual la dicente comenzó a decirles que no tenía ese dinero para el tratamiento y si había otra forma de poder realizar dicho tratamiento, o si había posibilidades de pago o que le emitan una factura para el reintegro de dicho dinero por ante la mutual, a lo que no le han respondido ninguna de estas preguntas».

La solución la encontró acudiendo al Hospital Bicentenario, de Gualeguaychú, donde recibió la atención que antes le habían negado. Pero no fue posible aplicarle la medicación que requería por cuanto en el centro público carecían de historia clínica y de seguimiento médico por lo que le recomendaron contactarse con el Centro Oncológico Integral para conseguir esa información. Eso hizo pero la respuesta fue insólita: que debía primero sacar un turno con el médico, pero que el profesional se encontraba de vacaciones hasta el 10 de febrero.

Desde el Hospital Centenario también requirieron información sobre aplicación y dosis que recibía la paciente pero tampoco le brindaron respuestas.

El final, abierto, supone para esta paciente oncológica la incertidumbre de no lograr aplicarse la dosis de medicación para no interrumpir su tratamiento.

Enterados de esa situación, en el Iosper activaron un procedimiento de consulta e investigación, y en el caso intervino directamente la Procuración General de la Provincia y el fiscal Coordinador de Gualeguaychú, Lisandro Beherán, para caratular el caso como “abandono de persona”.

“Dimos instrucción al fiscal de Coordinación porque podría existir el delito de abandono de persona, ya sea en la negativa al tratamiento como en la negativa a proporcionar la historia clínica que permitiría al Hospital continuar el tratamiento. Es gravísimo”, dijo a Entre Ríos Ahora una fuente de la Procuración.

Marina Alegre, subinterventora de Iosper, habló del caso con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7 y dijo que se trata de una paciente, afiliada a Iosper, con un cáncer que está estabilizado, pero que recibe una medicación cada 21 días. Va a hacerse atender, pero no la atienden para recibir esa medicación por el corte de prestaciones a Iosper, que tenía que pagar cierto monto de dinero. Ella pide que se le haga un recibo, el cual le niegan. Le niegan el recibo como para que ella pueda buscar el reintegro en la obra social. Entonces, teníamos dos posibilidades. Nos habíamos contactado con el Instituto para que ella no perdiera esta posibilidad y pagarle directamente al Instituto, por más que estuviera cortado, y nos refieren que no por el hecho del corte. El siguiente camino era que la afiliada pague y nosotros reintegrarle. Pero no le daban el recibo, entonces ella no podía buscar el reintegro. Se va hasta el hospital. En el hospital no le quieren hacer la medicación porque no tenían la indicación y la historia clínica. La paciente vuelve a la institución para buscar su historia clínica y su indicación. Se la niegan y ahí es cuando ella decide realizar esta denuncia, primero en la Policía, que obviamente después toma intervención Procuración y Fiscalía”.

El paso siguiente fue la decisión de Iosper de habilitar mecanismos para conseguir que la afiliada reciba la medicación en otros centros de atención. Se le aplicó la medicación en otra institución privada. “O sea, la paciente recibió la atención que necesitaba”, indicó Alegre.

-¿Y qué hace Iosper ante esa negativa médica a brindar atención a una paciente oncológica?

-Primero, acá hay una cuestión legal que hay que ver cómo se resuelve. Nosotros no tenemos intervención desde eso y bueno, como obra social justo pasó esto en el medio de un montón de cosas que tendremos que sentarnos a charlar. No está bueno dejar de rehén a un paciente. Con una consulta común, no hay problema. Uno puede esperar. Pero un paciente en esta situación y con un paciente que está haciendo una denuncia y bueno, ahí ya a nosotros también nos obliga a tomar otras medidas.