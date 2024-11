Columna de Astronomía. Qué sabe acerca de los criovolcanes ???

La columna de la semana pasada estuvo dedicada al planeta enano Plutón (ver: https://03442.com.ar/2024/10/columna-de-astronomia-el-problema-de-pluton/ ), hoy seguiremos plantados en ése rincon del Sistema Solar, tratando un tema por demás raro: criovolcanes.

En la superficie de Plutón, extraños bultos que no se habían observado nunca en el sistema solar indican que hubo volcanes de hielo activos, que alcanzan hasta siete kilómetros de altura, indica un artículo en una revista científica de hace un tiempo.

Las imágenes tomadas de Plutón por la nave New Horizons de la NASA han permitido a un equipo encabezado por el Instituto de Investigación del Suroeste en Colorado (Estados Unidos) examinar una zona dominada por grandes elevaciones irregulares al suroeste de la Sputnik Planitia, la planicie helada cerca del ecuador del planeta.

Imagen a: Topografía superpuesta a la imagen base de la característica. Imagen b: imagen base solamente, c , topografía solamente, Imagen d: vista en perspectiva de la cúpula y el pozo sin exageración vertical. Imagen e: vista dentro del pozo. Imagen f: perfiles topográficos como se muestra en los paneles ac, con exageración vertical de ~3×. Todas las imágenes de la observación New Horizons PEMV_P_MVIC_LORRI_CA (0.315 metros por pixel), se muestran en una proyección cilíndrica simple.

Los criovolcanes

El equipo escribe que no existen características similares en ningún otro lugar del sistema solar y ha analizado la geomorfología y la composición para concluir que esa región fue creada por procesos criovolcánicos, «de un tipo y escala hasta ahora únicos en Plutón».

Según el análisis, la temperatura interior de Plutón se ha mantenido más alta de lo que se pensaba durante el tiempo suficiente para permitir ese fenómeno.

En lugar de lanzar lava, los criovolcanes eyectan «una mezcla espesa y fangosa de agua y hielo, o tal vez incluso un flujo sólido como los glaciares» de la Tierra, explicó a la AFP Kelsi Singer, científica planetaria del Instituto de Investigación del Suroeste en Colorado.

La existencia de criovolcanes en distintas lunas del sistema solar, como en el mayor satelite de Neptuno, Triton, es conocida. Pero los de Plutón «parecen muy distintos de todo lo que hemos visto hasta ahora», agregó esta coautora del estudio.

En ese planeta enano, se pueden observar «grandes zonas de volcanes de hielo muy grandes, con una notable textura de relieve ondulado», dijo. Es difícil datar con precisión la formación de estos volcanes, «pero creemos que pueden tener unos cientos de millones de años o incluso menos», según Singer. Una cifra pequeña en una historia que tiene miles de millones de años.

Dado que la región en la que se encuentran estas formaciones carece de cráteres de impacto, causados por asteroides, los científicos no descartan la posibilidad de que allí se sigan formando volcanes de hielo.

Plutón retuvo más energía de lo esperado

Estos descubrimientos son «muy importantes», dijo a la AFP Lynnae Quick, experta en planetas especializada en criovolcanes en el Goddard Space Flight Center de la Nasa.

«Sugieren que un pequeño cuerpo como Plutón, que debería haber perdido la mayor parte de su calor interno hace mucho tiempo, logró retener suficiente energía para alimentar una extensa actividad geológica bastante tarde en su historia», explicó.

«Estas informaciones deberían permitirnos reevaluar la posibilidad de conservación de agua líquida en pequeños mundos helados alejados del Sol», en el cinturón de Kuiper en el cual se ubica Plutón.

David Rothery, profesor de geociencia planetaria en la Open University de Reino Unido, explicó por su parte que «no se sabe qué proporcionó el calor necesario para la erupción de estos volcanes de hielo».

Una de estas estructuras, el Monte Wright, de unos 5 km de alto y 150 km de diámetro, tiene un volumen similar a uno de los mayores volcanes terrestres, el Mauna Loa, en Hawái. Y ello a pesar de que Plutón es considerablemente más pequeño que la Tierra.

La sonda New Horizons, que tomó las imágenes, fue la primera nave espacial que exploró Plutón en 2015. «Todavía tenemos mucho que aprender sobre el sistema solar», concluye Kelsi Singer.

Artículo completo: https://www.nature.com/articles/s41467-022-29056-3

De no creer, verdad ??, nunca nos cansaremos de citar a Hamlet: “Hay más cosas en el cielo y la tierra, Horacio, que las que sueña tu filosofía”.

Hasta la semana que viene !!!