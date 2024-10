Columna de Astronomía. El “problema” de Plutón

En 2006, la Unión Astronómica Internacional (UAI) votó sobre la definición de planeta. Como es bien sabido, Plutón, el noveno planeta del Sistema Solar ya no cumplía los criterios y fue degradado a planeta enano. Desde entonces, las cosas han ido un poco mal, así que ¿ha llegado el momento de redefinir el planeta?

Para ser justos, Plutón se lo merecía: la palabra «planeta» nunca tuvo una definición oficial y los astrónomos siempre habían jugado con su uso de forma relajada. Para los antiguos griegos, un planeta (en griego “planete”) era cualquier «estrella errante», que incluía al Sol y a la Luna. Con la revolución copernicana, la definición cambió: nuestro planeta, la Tierra, pasó a ser considerada un planeta por derecho propio, la Luna fue degradada a satélite y el Sol fue ascendido.

Esto funcionó durante más de 200 años, hasta que William Herschel descubrió Urano y Giuseppe Piazzi el 1 de enero de 1801 descubrió Ceres, el objeto más grande del cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter. Inicialmente, tanto Urano como Ceres fueron clasificados como planetas. Pero una vez que se descubrió que más objetos compartían órbitas similares con Ceres, los astrónomos tuvieron que repensar las cosas: seguramente, los planetas vivían solos, después de todo.

William Herschel propuso el término «asteroides» para los objetos pequeños entre Marte y Júpiter, mientras que Urano siguió siendo un planeta (una situación que ciertamente benefició el propio legado de Herschel).

Los astrónomos se sentían cómodos con esas clasificaciones incluso cuando Clyde Tombaugh descubrió Plutón en 1930. Pero ese nuevo planeta era una exageración: tenía una órbita muy irregular y era mucho más pequeño que los otros planetas, por lo que los astrónomos no tardaron en empezar a preguntarse si debían empezar a reexaminar cómo se clasificaban los objetos.

A partir de la década de 1990, los astrónomos comenzaron a encontrar más objetos que compartían órbitas similares con Plutón. Pero el verdadero clavo en el ataúd planetario llegó en 2005, cuando el astrónomo Mike Brown descubrió Eris, un objeto de aproximadamente el mismo tamaño que Plutón que orbita más allá de Neptuno.

Así, en 2006, cuando los astrónomos se reunieron en la reunión de la UAI en Praga, un gran contingente se manifestó a favor de que ese organismo definiera lo que debería ser un planeta. Había dos bandos: los geofísicos, que sostenían que los planetas deberían definirse por su apariencia, y los dinamistas, que creían que los planetas deberían definirse por sus propiedades.

En esencia, los geofísicos argumentaron que un planeta debería ser cualquier cosa que sea lo suficientemente grande como para que su propia gravedad lo empuje hasta una forma casi esférica. Los dinamistas respondieron que un planeta debería ser cualquier cosa que pueda dominar y limpiar en gran medida su órbita de cualquier residuo. La primera definición permitiría que Plutón, junto con Ceres y todos los amigos coorbitales de Plutón, se conviertan en planetas.

La segunda definición excluiría a todos esos cuerpos más pequeños.

Al final, el compromiso incluyó ambas definiciones, lo que significó que, en la práctica, ganaron los dinamistas. Plutón no despeja su órbita (simplemente tiene demasiados vecinos) y, por lo tanto,fue degradado a “planeta enano”.

Plutón, como lo vio la nave espacial New Horizons mientras volaba hacia el planeta el 14 de julio de 2015, desde una distancia de 35.445 kilómetros. (Crédito de la imagen: NASA/Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins/Instituto de Investigación del Suroeste/Alex Parker)

Pero no todo el mundo está de acuerdo con las nuevas reglas y hay muchos argumentos y contraargumentos. Por un lado, las definiciones de «casi esférico» y «casi sin obstáculos en la órbita» no son muy claras.

Pero los defensores de las reglas argumentan que todos los planetas definidos, desde Mercurio hasta Neptuno, son excepcionalmente redondos, mientras que la gran mayoría de los no planetas obviamente no lo son. En cuanto a la posibilidad de despejar la órbita, Marte es más de 5 000 veces más masivo que el siguiente objeto más grande en su órbita. En cambio, Plutón captura solo alrededor del 7% de toda la masa en su órbita. Por lo tanto, existe una clara y amplia discrepancia entre esos mundos.

Pero la mayor confusión surge con los subtipos de los no planetas. Si un objeto es lo suficientemente grande como para ser redondo pero no puede atravesar su órbita, como Plutón o Ceres, se lo llama planeta enano. Los astrónomos suelen utilizar el término «enano» para referirse a versiones más pequeñas del mismo tipo, como las estrellas enanas y las galaxias enanas. Pero las estrellas enanas siguen siendo estrellas y las galaxias enanas siguen siendo galaxias; son más pequeñas. Este no es el caso de los planetas enanos: rotundamente no son planetas.

Si un objeto es demasiado pequeño para ser redondo, se clasifica como un «cuerpo pequeño del sistema solar». Los asteroides no se definen oficialmente como tales, pero los astrónomos generalmente toman la palabra para referirse a cuerpos pequeños del sistema solar que viven en el sistema solar interior. Los cometas también se consideran cuerpos pequeños del sistema solar.

Luego están los «planetas menores», que incluyen los planetas enanos y todos los cuerpos pequeños del sistema solar que no son cometas. Y no olvidemos los plutoides (planetas enanos que se encuentran más allá de la órbita de Plutón) y los objetos transneptunianos, que incluyen los plutoides y otros cuerpos pequeños del sistema solar que orbitan más allá de Neptuno.

Es un poco confuso, pero es un intento de reflejar la naturaleza compleja de nuestro conocimiento del sistema solar. Vivimos en un sistema activo y dinámico, donde muchos tipos de objetos interactúan y se relacionan entre sí. Se está trabajando para encontrar definiciones claras porque el universo mismo se niega a estar perfectamente organizado.

Por ahora, probablemente deberíamos quedarnos con las definiciones que tenemos, aunque sean imperfectas. A medida que se realicen nuevos descubrimientos y se adquieran nuevos conocimientos, se podrán actualizar las definiciones en consecuencia y, con suerte, simplificar un poco las cosas.

Fuente: https://www.space.com/

