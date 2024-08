Juan Ruiz Orrico se presentó ante la Justicia pero no declaró

Este viernes por la mañana, Juan Ruiz Orrico se hizo presente en Tribunales de Concepción del Uruguay, atendiendo a la citación de la Justicia para declarar su testimonio por el trágico siniestro vial, ocurrido en la madrugada del 20 de junio, en el que cuatro jóvenes oriundos de Basavilbaso.

El ahora imputado de «homicidio culposo agravado», cómo lo asiste su derecho, se abstuvo de declarar.

Este viernes, en los Tribunales de Concepción del Uruguay, se llevó a cabo la audiencia que llevó a Orrico por primera vez ante la Justicia en el caso del trágico siniestro vial ocurrido el pasado 20 de junio en la Ruta 39, que costó la vida a Leonardo Almada, Axel Rossi, y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre.

En la audiencia, Juan Ruiz Orrico fue formalmente notificado de su imputación por «homicidio culposo agravado», debido al alto nivel de alcoholemia que contribuyó al accidente fatal y la cantidad de víctimas.

Tras la diligencia, el Dr. Mario Arcusin, abogado querellante, confirmó que el ex funcionario Ruiz Orrico, que fijó domicilio en La Histórica, optó por no declarar. Además, Arcusin reiteró su intención de buscar una imputación más severa, apuntando a «homicidio simple», un delito que conlleva una pena de prisión efectiva de 8 a 25 años.

Arcusin expresó su deseo de que en los próximos días se realice una audiencia de garantía en la que solicitará la prisión preventiva de Ruiz Orrico en la cárcel.

El abogado argumentó que la gravedad de los hechos y el riesgo que representa la libertad de Orrico para el proceso judicial justifican esta medida. El accidente ha conmocionado profundamente a la comunidad, y las familias de las víctimas han exigido justicia con vehemencia.

Tras la audiencia, Ruiz Orrico transmitió sus condolencias a las familias a través del Dr. Arcusin, quien comentó que no cree que las familias las acepten, señalando que «no es lo pertinente. La familia lo que quiere es que se aplique en igualdad de condiciones el Código de Procedimientos y que se aplique el máximo de la pena».

Fuente Riel FM