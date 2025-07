El Municipio denuncia corte de árboles y daños a la infraestructura pública

La Municipalidad de Concepción del Uruguay denuncia el corte de dos árboles perpetrados por un particular, ubicados sobre la vereda de la intersección de las calles Juan Perón e Ingeniero Pereyra, donde se encuentra el ex Apart Hotel Sur.

El corte del árbol ubicado sobre la calle Juan Perón provocó la perforación de un caño de agua, lo que implicó la interrupción del servicio de agua potable en el barrio Puerto Viejo.

Inmediatamente, la Municipalidad se hizo presente en el lugar con el equipo de Obras Sanitarias que está de guardia, quienes todavía se encuentran trabajando arduamente este sábado por la tarde y noche para restablecer el servicio. Debido a la gravedad del daño, fue necesario cortar el asfalto para co00locar un parche provisional.

El corte de árboles en la vía pública está estrictamente prohibido sin autorización previa de la Municipalidad, por lo cual se están investigando las circunstancias del incidente para determinar las responsabilidades correspondientes y, de esta manera, se tomarán las medidas necesarias.

La Municipalidad de Concepción del Uruguay lamenta este incidente y agradece la comprensión y cooperación de los vecinos.