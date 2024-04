La U-RUS inició su ciclo de conferencias magistrales con Luciana Vázquez como disertante

El pasado viernes 19 de abril la Universidad Corporativa de Río Uruguay Seguros (U-RUS) inició su ciclo de conferencias magistrales 2024 con el fin de capacitar a su capital humano, productores de seguros y grupos de interés en diversas temáticas que contarán con la participación de diferentes speakers a nivel nacional e internacional.

Este primer encuentro fue inaugurado por la periodista y analista política Luciana Vázquez quien abordó la charla titulada: “El péndulo de Javier Milei. La bomba argentina y cómo desactivarla para una Argentina posible”. La misma se realizó de forma presencial para el Consejo de Administración, el Comité Ejecutivo de RUS, representantes del sector público, empresas de la región, universidades y otras entidades vinculados a la empresa y se transmitió en vivo para toda la Comunidad RUS.

Respecto a esta invitación a disertar realizada por U-RUS Excelencia para analizar al país y los nuevos desafíos que enfrenta, Vázquez dijo: “La llegada de Javier Milei al poder pone a la Argentina en un escenario completamente nuevo respecto de los 40 años de democracia transcurridos. De manera que esto es un experimento y nosotros somos ratones de laboratorio pero al mismo tiempo somos testigos de eso. Pensar lo que está pasando con la Argentina y hablar con los protagonistas es súper valioso”.

Asimismo y consultada sobre cómo el nuevo Gobierno puede desactivar “la bomba argentina” la periodista reflexionó: “Él (Milei) plantea que la Argentina así no podía seguir, pero el shock que propone es mucho más frutal porque no tiene poder de negociación y tiene una extrema minoría en el Congreso. Entonces, lo único que puede hacer es someterse al principio de revelación si no le aprueban las cosas o no le aceptan los proyectos y decir: ‘Bueno, es evidente que los políticos son la casta y no quieren un cambio en la Argentina’. La otra opción que tiene es prender la mecha, apretar el botón de la bomba y hacerla explotar para poder operar con alguna reforma en ese vacío. La negociación es el escenario más complicado para él por esa posición inarbitraria que tiene y por su temperamento. No es un político tradicional, por lo que no encuentra placer y oportunidades de construcción de poder y de visión política en ese tejido de la negociación”.

En cuanto a la problemática de la inflación Vázquez señaló que “el Gobierno tiene una voluntad de generar la sensación de hiperacción resolutiva y de shock pero lo cierto es que muchas de esas medidas se frenan por cautelares o por acciones judiciales de los afectados y queda todo en una especie de limbo”. Sin embargo, también remarcó que existen otras medidas más decididas que tienen que ver con las variables macroeconómicas. “Caputo, el ministro de economía, es una figura central y la ingeniería para intentar contener la inflación es lo que está más claro en términos de programas de Gobierno. No digo que esté más claro el avance de ese camino pero el resultado, desde el pico de inflación por la corrección de tarifas en diciembre, va demostrando una tendencia hacia la baja. De todas formas, no hay muchas reglas que apliquen al Gobierno de Milei, por lo que la inflación sigue siendo un gran interrogante”, finalizó.

La próxima charla de U-RUS será el próximo viernes 3 de mayo y estará a cargo del economista Ramiro Castiñeira, director de la consultora de economía y finanzas Econométrica.

Sobre U-RUS

La U-RUS es una herramienta estratégica diseñada para asistir a RUS en el desarrollo de su negocio a través de actividades que cultiven los conocimientos y aprendizajes tanto individuales como organizacionales.

Su misión es fomentar el conocimiento y la formación del capital humano y de sus grupos de interés, contribuyendo a la realización de la visión de RUS: ser reconocida en el mercado como la mejor empresa de seguros generales por su conducta, resultados, enfoque en el cliente, prestaciones de calidad y sustentabilidad.

Actualmente, la U-RUS cuenta con cuatro programas de formación continua adaptados a las necesidades de cada público destinatario:

U-RUS PAS: Programa de formación continua sostenible basado en el Índice de Productos RUS y destinado a los Productores Asesores de Seguros RUS y al Capital Humano de RUS.

U-RUS A-PAS: Programa de formación continua sostenible basado en capacitar con herramientas generales a los asistentes de los Productores Asesores de Seguros del mercado asegurador nacional.

U-RUS Innovación: Programa de formación continua sostenible destinado a todo público, nacional e internacional, que quiera capacitarse en Programas de Innovación en el Mundo del Seguro.

U-RUS Excelencia: Programa de formación continua sostenible basado en alianzas estratégicas con universidades nacionales e internacionales, públicas, privadas y corporativas, como también en vínculos con organizaciones y disertantes destacados, con el propósito de generar espacios de formación de excelencia para nuestros cuadros dirigenciales.