Guillermo Piton, ganador de la A6

El gualeyo se quedó con todo en Pronunciamiento, en una clase mayor que se mostró fortalecida y que promete grandes luchas a lo largo de la temporada 2024 del Rally Entrerriano RUS.

“Arranca el Campeonato de un año duro en lo económico, pero gracias al buen trabajo en equipo pudimos afrontar un nuevo desafío. Comenzamos el día viernes con reconocimientos de los cuatro tramos, excelentemente trabajados por toda la organización, sacando adelante una carrera difícil, ya que el clima no da tregua para preparar los caminos y pese a todo la sacaron adelante. Sabíamos que no la íbamos a tener fácil con la cantidad de autos y pilotos de calidad en la clase, pero con un buen ritmo firme, una hoja fina que diagramamos con Juan, pudimos quedarnos con las dos etapas; el sábado con algunos problemas que por suerte no nos retrasaron y el equipo pudo solucionar en la primer asistencia, gracias al trabajo duro del Flaco y Gaby”; comento el Campeón 2024.

“Pudimos redondear un excelente finde y quedarnos con la clase y la general. Agradezco a todo el equipo Ap Baci Rally Team, al Flaco, a Gaby, Cristian, Juan José y Chengo, a la familia que hace el aguante de cerca y de lejos y a todas las empresas que hacen posible que estemos un año más».