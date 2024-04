El vóley de Rivadavia con juegos el sábado y domingo

El primer cruce inter asociativo AVG / AVRU en categoría sub14 de ambas ramas tendrá lugar este fin de semana en San José y en La Histórica. El sábado las chicas jugarán en el Microestadio del Club S y D San José y en el Polideportivo Municipal, mientras que el domingo la rama masculina tendrá como sede el Miguel Angel Gregori del Club Rivadavia.

El voleibol uruguayense tendrá actividad nuevamente este fin de semana, cerrando el mes de abril con una agenda muy cargada de competencias en el plano local, regional y provincial. Este fin de semana los que verán la acción serán las categorías sub 14 tanto en mujeres como en varones, con la puesta en juego del primer cruce inter asociativo entre clubes pertenecientes a la A.V.R.U y a la A.V.G.

El sábado en an José se jugará por la Liga Provincial de Menores Sub 14 en rama femenina, la primera fecha del torneo cuyo organizador será la Asoc. de Voley del Rio Uruguay. Con un total de 10 equipos participantes divididos en dos zonas, el organizador ha dispuesto tres canchas para el desarrollo de la competencia de las cuales dos estarán montadas en el Polideportivo Municipal y la otra en el Microestadio «Ciudad de San José».

La jornada comenzará temprano por la mañana, las zonas han quedado conformadas de la siguiente manera:

Zona «A»: Racing -Gchú-, Independiente «A» -Gchú-, Ferrocarril -Concordia-, Rivadavia -C del U- y Santa Rosa -San José-.

Zona «B»: San José, Esc Mun. Basavilbaso, Juventud Unida -Gchú-, Independiente «B» -Gchú-, Villa Las Lomas -C del U-.

Por el lado del conjunto Tricolor, las chicas disputarán sus encuentros de zona en el Polideportivo Municipal y sus partidos tendrán el siguiente orden:

09.00 hs Rivadavia vs Santa Rosa -San José-

10.00 hs Rivadavia vs Racing -Gchú-

12.00 hs Rivadavia vs Independiente «A» -Gchú-

14.00 hs Rivadavia vs Ferrocarril -Concordia-

Finalizada la fase de grupos, se ordenarán los equipos de acuerdo a las posiciones finales enfrentándose: 5º vs 5º, 4º vs 4º, 3º vs 3º, 2º vs 2º y 1º vs 1º (final).

LI.PRO.ME SUB 14 MASCULINA: RIVADAVIA SERÁ EL LOCAL EN LA 1º FECHA

El domingo será el turno de la rama masculina, allí será la Asociación de Voley de Gualeguaychú la encargada de organizar la jornada quien ha designado a Rivadavia como sede para el desarrollo de este primer cruce inter asociativo.

La actividad en el Estadio Prof. Miguel A Gregori comenzará a partir de las 10 de la mañana y se jugará un total de seis encuentros entre los 4 equipos inscriptos en el certamen.

El Club Pescadores de Gualeguaychú, la Escuela Municipal de Basavilbaso, el Club S y D San José y el anfitrión Rivadavia serán los encargados en animar esta primera fecha que tendrá los siguientes partidos en la programación:

10.00 hs: CLUB A RIVADAVIA vs CLUB PESCADORES DE GUALEGUAYCHÚ

11.00 hs: CLUB S y D SAN JOSÉ vs ESC MUNICIPAL DE BASAVILBASO

12.00 hs: ESC MUNICIPAL DE BASAVILBASO vs CLUB PESCADORES DE GUALEGUAYCHÚ

13.00 hs: CLUB A RIVADAVIA vs CLUB S y D SAN JOSÉ

14.00 hs: CLUB A RIVADAVIA vs ESC MUNICIPAL DE BASAVILBASO

15.00 hs: CLUB S y D SAN JOSÉ vs CLUB PESCADORES DE GUALEGUAYCHÚ

La entrada general en Rivadavia tendrá un costo de $300 y contará con un muy buen servicio de cantina para quienes asistan a presenciar este espectáculo deportivo.