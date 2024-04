Calendario pagos ANSES para este lunes

Se informa que el lunes continúan los pagos de jubilaciones y pensiones que SUPEREN un haber mínimo y los de la Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que SUPEREN un haber mínimo

Jubilados y pensionados con haberes que SUPEREN el mínimo y sus documentos finalicen en 6 y 7 cobran el mensual con el aumento por movilidad.

Prestación por Desempleo

Titulares con documentos concluidos en 6 y 7.

CÓMO TRAMITAR LA CERTIFICACIÓN NEGATIVA EN ANSES

La Certificación Negativa es un comprobante que emite ANSES en el que se deja constancia de que la persona no registra aportes y no recibe ningún programa o prestación de la Seguridad Social. Es necesaria para realizar diferentes trámites, tiene una validez de 30 días, no requiere sello o firma de un agente del organismo y se obtiene a través de la web o la app mi ANSES.

Ingresando aquí, el titular con su número de CUIL puede consultar información de los últimos 6 meses.

El comprobante otorgado deja constancia de que la persona no registra:

Declaraciones juradas como trabajador bajo relación de dependencia.

Declaraciones juradas de provincias no adheridas al SIPA (tanto para trabajadores activos como pasivos).

Transferencias como autónomo, monotributista o personal de casas particulares.

Asignación por Maternidad para personal de casas particulares, Prestación por Desempleo, programas sociales, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, asignaciones familiares, becas Progresar, Monotributo Social ni prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud.

Inicio de jubilación o pensión en ANSES.

Aportes a una obra social.

Para más información, consultar aquí.