La ciudad disfrutó del Carnaval para Adultos Mayores

Finalizando con la temporada veraniega, y promoviendo la recreación y la cultura, este fin de semana se llevó adelante la segunda edición del Carnaval para adultos mayores en Concepción del Uruguay.

El evento, que contó con un gran marco de público, se desarrolló en el Hogar Municipal “Nuestra Señora del Huerto”, en calle Perú, entre Galarza y Rocamora. Allí, los propios adultos en compañía de sus amigos y familiares disfrutaron de una jornada festiva dedicada a ellos, bajo el lema “Y aunque voy para Siglo no me pesan los males, que yo no cumplo años, cumplo carnavales”.

Asimismo, el Carnaval contó con la presencia de algunos participantes de las comparsas Aimará y Tupimanja, la Murga del Bicentenario y Fantasiosos, alumnas de la escuela de patín del Club San Martín, Grupo adultos mayores Baila Baila Como Quieras, el Taller de Estimulación Cognitiva del Centro de Jubilados del Club Ferroviarios y el cierre de la mano de Stylo Samba.

Sumado a esto, se dispuso de numerosos emprendedores uruguayenses, con puestos de comidas y refrescos que agregaron gastronomía a la experiencia; junto a medios de comunicación y privados que dispusieron de elementos destinados al área de cocina de la Residencia Municipal.

Finalmente, se eligió a Emilio Zappa como Rey; Julia Santa Cruz como Reina; y Sonia Castañeda de Murga Fantasiosos como mejor disfraz. El jurado estuvo compuesto por Norma Oggier, Laura Ocampo Roa, Mabel Blanggini y Tato González.

El evento fue organizado por la Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Salud, Discapacidad y Derechos Humanos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.