Columna de Astronomía. Mujeres en la Astronomía

Dado que el pasado viernes 8 de marzo ha sido el “Dia de la Mujer”, en la columna de hoy veremos algunas mujeres que han destacado en ésta ciencia.

Desde luego, debemos comenzar con Hipatia de Alejandría: Hipatia de Alejandría es una de las primeras científicas de quienes tenemos referencia. Fue una maestra de prestigio en la escuela neoplatónica y realizó importantes contribuciones a la ciencia en los campos de las matemáticas y la astronomía. Su brutal asesinato escenifica el paso del razonamiento clásico al oscurantismo medieval.

Muchos aspectos de la vida de Hipatia son un misterio y la principal fuente de información de que se dispone son los escritos de sus discípulos. La leyenda que se ha alimentado sobre su persona ha hecho que en ocasiones se mezclen los datos verídicos con las licencias poéticas y se dificulte el conocimiento de la científica alejandrina.

No existe información fidedigna acerca de su fecha de nacimiento. Algunas referencias literarias la sitúan en el 370 y la presentan joven y hermosa en el momento de su cruel asesinato en marzo de 415. Pero los números no cuadran. El discípulo de Hipatia, que es la principal fuente de información, Sinesio de Cirene, nació entre el 368 y el 370 y no podía tener la misma edad que su maestra contando ella con el prestigio social que revelaba el propio Sinesio en sus epístolas. Las últimas tesis postulan como fecha del nacimiento el 355. En cualquier caso, sea cual sea la fecha verdadera, lo que sí sabemos es que vino al mundo en el siglo IV, en un momento histórico en el que el debate científico acerca de la posición de la Tierra en el universo era uno de los principales temas de discusión y confrontación.

Su padre e instructor fue Teón, matemático y astrónomo que ejercía de profesor en la Biblioteca de Alejandría (la del Serapeo), fundada por la dinastía de los Ptolomeos con el fin de crear una de las mayores y mejor documentadas bibliotecas del mundo.

Hipatia, escribió el “Comentario de la “Aritmética” de Diofanto, uno de sus matemáticos favoritos, que dio un impulso decisivo al álgebra con la creación de unos signos matemáticos que simplificaban y agilizaban las operaciones y los cálculos. El texto de Hipatia permitió que el trabajo del científico se diese a conocer. También se interesó por Apolonio de Pergamo, ya que la geometría de las figuras cónicas, introducida por éste, le resultaba crucial para el posicionamiento de los cuerpos celestes, también llevó a cabo un análisis matemático de los movimientos de los astros descritos por Tolomeo en “Las Tablas o Canón Astronómico”. Se desconoce si formaban parte del libro III o si constituían una obra original.

Si quiere conocer más de Hipatia, aquí la puede ver contada por Carl Sagan: https://www.youtube.com/watch?v=IycTVo-P_v8

Así, podemos hablar (por nombrar algunas) de Sofía Kovalevski, Lise Meitner, Katherine Johnson, la Argentina Miriani Pastoriza, Jocelyn Bell Burnell pero, hoy trataremos específicamente de cuatro mujeres que llevaron adelante el proyecto del Telescopio Espacial Hubble que permitió abrir nuevas fronteras en la ciencia, la primera es la Dra. Nancy Grace Roman: Nancy Grace Roman es recordada con cariño como la «madre del Hubble». Sus primeros recuerdos de astronomía datan de su niñez en Nevada. Por las noches, su madre la sacaba de casa y le enseñaba sobre las constelaciones. Años más tarde, siendo una joven astrónoma, Roman abogó para que se lanzara un telescopio al espacio con el fin de observar el universo con más nitidez. Como primera jefa de astronomía de la NASA ―y primera mujer en una posición de liderazgo en la agencia espacial― Roman presionó para obtener financiamiento temprano para el Hubble, argumentando que, por el precio de una entrada de cine, cada estadounidense podría recibir años de descubrimientos científicos.

Trabajó incansablemente para promover en la comunidad astronómica lo que entonces se conocía como el Gran Telescopio Espacial y coordinó los esfuerzos de astrónomos e ingenieros para desarrollar un observatorio orbital importante. Cuando representantes de la NASA comparecieron ante el Congreso para impulsar la idea de un telescopio espacial, Roman escribió su testimonio. En 1946, el astrónomo Lyman Spitzer concibió la idea de un telescopio espacial, y Roman pasó décadas trabajando para hacer realidad ese sueño.

Además de trabajar en el proyecto Hubble, también supervisó la planificación y el desarrollo del Explorador del Fondo Cósmico, lanzado en 1989, que confirmó la teoría del Big Bang como origen del universo. Roman abrió camino para las mujeres en una época en que la ciencia se consideraba una profesión casi exclusivamente masculina. Falleció en 2018, a la edad de 93 años.

En la imagen siguiente, vemos a la Dra. Roman con una maqueta del Hubble, foto de 1966, el Hubble, fué puesto en órbita el 24 de abril de 1990, es decir llevó más de 24 años el proyecto Telescopio Espacial Hubble:

El próximo telescopio espacial, 200 veces más potente que el Hubble y varias veces más que el telescopio espacial James Webb lleva justamente el nombre de ésta científica (pensado para estar en funcionamiento en 2027).

La segunda mujer que comentaremos será la Astronauta Dra. Kathryn D. Sullivan: En 1984, Kathy Sullivan se convirtió en la primera astronauta estadounidense en realizar una caminata espacial. Cuando el Hubble fue lanzado en 1990, Sullivan estaba lista para hacerlo de nuevo si fuera necesario. Estaba a bordo del transbordador espacial Discovery como miembro de la tripulación de cinco personas. La misión era desplegar el Hubble en órbita terrestre para tener una nueva visión del universo. Con poca advertencia (pero mucha práctica) Sullivan casi realizó otra caminata espacial durante la misión de despliegue.

Uno de los paneles solares del Hubble se atascó durante el despliegue, y Sullivan estaba lista para salir del transbordador espacial y arreglarlo. Los paneles solares proporcionan electricidad al observatorio en órbita. Sin una intervención de último minuto para desplegar el panel, la falta de energía habría incapacitado el telescopio. Afortunadamente, un controlador de tierra pensó rápido e inhabilitó el comando de software que causaba el problema y por ello, la habilidad de Sullivan para realizar un rescate en caminata espacial no fue necesaria.

«Las imágenes y los resultados del Hubble han permeado en la conversación diaria y en la cultura popular de una manera que ningún otro instrumento que recuerde haya logrado», manifestó Sullivan en 2019. «Para mí es realmente increíble el grado en que esta rica y artística comprensión de nuestro universo ha impregnado la cultura pop».

La tercera mujer a la que haremos referencia es una política, la Senadora Barbara Mikulski: Si Nancy Grace Roman fue la madre del Hubble, la senadora estadounidense Barbara A. Mikulski es la madrina del telescopio espacial. Durante toda la misión del Hubble, la ahora retirada senadora de Maryland fue la mayor animadora y más acérrima defensora del telescopio. Durante su período como senadora, de 1987 a 2017, fue una ferviente defensora no sólo del Hubble, sino del desarrollo de un telescopio espacial de nueva generación, ahora conocido como el Telescopio Espacial James Webb. En 1994, después del éxito de la misión de reparación en órbita para arreglar la óptica del Hubble, Mikulski declaró orgullosa en una conferencia de prensa: «¡El problema del Hubble se ha solucionado!», (Roman asistió al evento televisado de la NASA y se sentó silenciosamente entre el público a tejer, ¡misión cumplida!).

Cuando la tan requerida última misión programada de servicio del Hubble fue cancelada en 2004, debido al desastre fatal del transbordador espacial Columbia, Mikulski ayudó a liderar la causa para reinstaurar la misión de reparación del Hubble. Como cualquier paciente cauteloso, Mikulski anunció que necesitaba una «segunda opinión» para el Hubble. El telescopio espacial era demasiado importante para nuestra nación como para abandonar los esfuerzos científicos. Su incansable compromiso llevó en 2009 a la Misión de Servicio 4, la puesta a punto final para el Hubble. Esta extendió la vida operativa del Hubble hasta la década de 2020.

El Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial, el centro de operaciones científicas del Hubble, honró a Mikulski en 2012 dando su nombre a la mayor colección de archivos de datos astronómicos. Llamada Archivo de Telescopios Espaciales Barbara A. Mikulski, o MAST por su acrónimo en inglés, la enorme base de datos contiene observaciones astronómicas de varias misiones de astronomía espacial de la NASA, incluyendo al Hubble. Mikulski recibió otro honor en 2012 cuando una estrella, distante y explosiva, observada por el Hubble fue llamada Supernova Mikulski. Después de su jubilación del senado en 2017, Mikulski se unió a la Universidad Johns Hopkins como profesora de política pública y asesora del presidente de la universidad, Ronald J. Daniels.

La última mujer a la que honramos es la Dra. Wendy Freedman: Poco después del lanzamiento del Telescopio Espacial Hubble, Wendy Freedman recibió reconocimiento mundial por liderar un equipo de 30 astrónomos que llevaron a cabo el Proyecto Principal del Hubble: medir la tasa actual de expansión del universo. Este estudio fue una de las principales justificaciones para construir un telescopio espacial. El valor derivado de esa medición, llamado constante de Hubble (por del astrónomo americano Edwin Hubble, quien descubrió la expansión del universo en la década de 1920) es un punto crítico de anclaje para calibrar la edad del universo, entre otros parámetros cosmológicos fundamentales.

Cuando se lanzó el telescopio espacial Hubble, la tasa de expansión del universo era incierta por un enorme factor de dos. Esto significaba que el universo podría ser tan joven como 9,7 mil millones de años o tan viejo como 19,5 mil millones de años. Tras años de observaciones meticulosas con el Hubble, el equipo de Freedman determinó la edad del universo en 13,7 mil millones de años con una incertidumbre del 10%. El análisis se realizó midiendo con precisión la distancia a las galaxias cercanas utilizando una clase especial de estrellas «indicadoras de distancia» denominadas estrellas variables Cefeidas. Esas observaciones se realizaron en 2001. Desde entonces, Freedman y sus colegas han realizado observaciones de seguimiento, junto con otros equipos de astrónomos, usando el Hubble para reducir aún más la incertidumbre en la constante de Hubble.

Bien, hemos anexado cuatro nombres más al vasto cuadro de honor de mujeres cientificas ó que han trabajado por la ciencia.

Creemos un justo homenaje a mujeres que trabajando en segundo plano han conseguido expandir las fronteras de la ciencia.

Hasta la semana que viene !!!