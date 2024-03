Columna de Astronomía. El Hubble de la NASA nuevamente lo hizo: descubre que las enanas marrones envejecidas se vuelven solitarias.

En varias columnas anteriores hemos comentado sobre el Telescopio Espacial Hubble, como por ejemplo: “El Hubble observa una criatura cósmica”: https://03442.com.ar/2023/07/columna-de-astronomia-hubble-observa-una-criatura-marina-cosmica/ , “El Huble captura una galaxia a la deriva”: https://03442.com.ar/2023/05/columna-de-astronomia-hubble-captura-una-galaxia-a-la-deriva/ , “El Hubble detecta la estrella más lejana”: https://03442.com.ar/2022/04/un-nuevo-record-hubble-detecta-la-estrella-mas-lejana-jamas-vista/ y podríamos seguir con varias columnas más, hoy, para no ser menos, nuevamente hablaremos de lo último descubierto por el equipo del Telescopio Espacial Hubble: las estrellas enanas marrones se vuelven solitarias.

Algunas estrellas se convierten en enanas marrones (ver: https://03442.com.ar/2022/12/columna-de-astronomia-ciclo-de-vida-de-una-estrella/ ), en las cuales no hay procesos de fusión, se enfrían en el espacio, la publicación a principios de marzo de un estudio con datos del Hubble halló que las estrellas enanas marrones se convierten en “estrellas errantes”; nos pareció tan interesante el artículo que lo reproducimos a continuación:

“Se necesitan dos para bailar el tango, pero en el caso de las enanas marrones que alguna vez estuvieron emparejadas como sistemas binarios, esa relación no dura mucho, según un estudio reciente del Telescopio Espacial Hubble de la NASA .

Las enanas marrones son objetos interestelares más grandes que Júpiter pero más pequeños que las estrellas de menor masa. Nacen como estrellas –a partir de una nube de gas y polvo que colapsa– pero no tienen suficiente masa para sostener la fusión del hidrógeno como una estrella normal.

Este es el concepto artístico de una enana marrón. Esta clase de objeto es demasiado grande para ser un planeta (y no se formó de la misma manera), pero es demasiado pequeño para ser una estrella porque no puede sostener la fusión nuclear, ya que es menos masivo que incluso las estrellas más pequeñas. Una enana marrón está marcada por bandas horizontales de nubes gruesas impulsadas por el viento que pueden alternar con bandas relativamente libres de nubes, lo que le da al objeto una apariencia rayada. Podrían existir sistemas de tormentas giratorias del tamaño de continentes terrestres, o incluso planetas pequeños. El nombre «enana marrón» es inapropiado porque el objeto normalmente aparecería rojo a simple vista. Es más brillante en luz infrarroja. Muchas enanas marrones tienen compañeras binarias. Pero a medida que envejecen, el sistema binario se desmorona gravitacionalmente y cada enana sigue su propio camino. Las estrellas de fondo en esta ilustración son una visualización científica recopilada del catálogo de estrellas de la nave espacial Gaia. Las estrellas sintetizadas son precisas en términos de posición, brillo y color. Como esta no es una imagen de la Vía Láctea, faltan nebulosas brillantes y nubes de polvo oscuras. NASA, ESA, Joseph Olmsted (STScI)

Los astrónomos que utilizan el Hubble confirman que las compañeras son extremadamente raras alrededor de las enanas marrones más frías y de menor masa. Hubble puede detectar sistemas binarios tan próximos entre sí como a una separación de 450 millones de kilómetros, separación aproximada entre nuestro Sol y el cinturón de asteroides. Pero no encontraron ningún par binario en una muestra de enanas marrones en el vecindario solar. Esto implica que un par binario de enanas está tan débilmente vinculado por la gravedad que se separan durante unos cientos de millones de años debido a la atracción de las estrellas que las rodean.

«Nuestro estudio confirma que las compañeras muy separadas son extremadamente raras entre las enanas marrones aisladas más frías y de menor masa, a pesar de que las enanas marrones binarias se observan a edades más tempranas. Esto sugiere que tales sistemas no sobreviven en el tiempo», dijo la autora principal, Clémence Fontanive, del Instituto Trottier para la Investigación de Exoplanetas, Universidad de Montreal, Canadá.

En un estudio similar que Fontanive realizó hace un par de años, Hubble observó enanas marrones extremadamente jóvenes y algunas tenían compañeras binarias, confirmando que los mecanismos de formación estelar producen pares binarios entre enanas marrones de baja masa. La falta de compañeras binarias para las enanas marrones más antiguas sugiere que algunas pueden haber comenzado como binarias, pero se separaron con el tiempo.

Los nuevos hallazgos del Hubble, publicados en “The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”, respaldan aún más la teoría de que las enanas marrones nacen de la misma manera que las estrellas, mediante el colapso gravitacional de una nube de hidrógeno molecular.

La diferencia es que no tienen suficiente masa para sostener la fusión nuclear de hidrógeno para generar energía, mientras que las estrellas sí la tienen. Más de la mitad de las estrellas de nuestra galaxia tienen una estrella compañera que resultó de estos procesos de formación, y las estrellas más masivas se encuentran más comúnmente en sistemas binarios.

«La motivación para el estudio fue realmente ver qué tan baja en masa se mantienen las tendencias observadas entre sistemas de estrellas múltiples», dijo Fontanive.

«Nuestros datos del Hubble ofrecen evidencia directa de que es poco probable que estos binarios que observamos cuando son jóvenes sobrevivan hasta edades avanzadas, es probable que se alteren. Cuando son jóvenes, son parte de una nube molecular, y luego, a medida que envejecen, la nube se dispersa. Mientras eso sucede, las cosas comienzan a moverse y las estrellas pasan unas junto a otras.

Debido a que las enanas marrones son tan livianas, la sujeción gravitacional que une pares binarios es muy débil, y las estrellas que pasan cerca pueden apartar fácilmente estas binarias.», dijo Fontanive.

El equipo seleccionó una muestra de enanas marrones previamente identificadas por Explorador de Infrarojos de Campo Amplio (ver: https://03442.com.ar/2024/03/columna-de-astronomia-neowise-de-la-nasa-celebra-10-anos-y-planea-el-fin-de-su-mision/ ).

Tomó muestras de algunas de las enanas marrones antiguas más frías y de menor masa del vecindario solar. Estas viejas enanas marrones son tan frías (unos cientos de grados más cálidas que Júpiter en la mayoría de los casos) que sus atmósferas contienen vapor de agua condensado.

Para encontrar las compañeras más frías, el equipo utilizó dos filtros diferentes del infrarrojo cercano, uno en el que las enanas marrones frías son brillantes y otro que cubre longitudes de onda específicas donde parecen muy débiles debido a la absorción de agua en sus atmósferas.

«Esta es la mejor evidencia observacional hasta la fecha de que los pares de enanas marrones se separan con el tiempo», dijo Fontanive. «No podríamos haber realizado este tipo de estudio y confirmado modelos anteriores sin la aguda visión y sensibilidad del Hubble».

Recordemos que el Telescopio Espacial Hubble ha estado funcionando durante más de tres décadas y continúa realizando descubrimientos innovadores que dan forma a nuestra comprensión fundamental del universo.

Hubble es un proyecto de cooperación internacional entre la NASA y la ESA (Agencia Espacial Europea).

El Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, que es quien gestiona el telescopio.

Goddard también lleva a cabo operaciones de misión con Lockheed Martin Space con sede en Denver, Colorado.

El Instituto Científico del Telescopio Espacial en Baltimore, Maryland, operado por la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía, lleva a cabo operaciones científicas del Hubble para la NASA.”

