Se desarrolló el 28° Encuentro y Campamento de la Juventud Agraria

Días pasados se desarrolló un nuevo Encuentro y Campamento de la Juventud de Federación Agraria de Entre Ríos. Una jornada de intercambios y vivencias con un taller a cargo de la Licenciada, Emilia Schmuck. En la apertura estuvieron presentes el Elvio Guía; Director del Distrito Tres y Vicepresidente en el país, Sebastián klug; Coordinador de Entre Ríos y Director Nacional de Juventud de Federación Agraria, Luciano Miñola; Secretario de Juventud de Federación Agraria, Matías Martiarena, Vicedirector del Distrito Tres y Alfredo Bel.

La Licenciada Emilia Schmuk, destacó “nuestro trabajo es estimular, incentivar que la juventud encuentre su espacio, que puedan generar sus propios lugares y seguir apostando a vivir, trabajar y estudiar en el campo. A seguir conectados con lo que es su mundo. Hicimos hincapié en la parte del arraigo y un poco la idea de mi presencia es la de iniciar un proceso de investigación sobre: ¿Cómo están viviendo? y ¿Qué están necesitando para seguir en el campo?”

Por su parte, Luciano Miñola señaló que “preocupa el cómo estamos desde hace un tiempo a esta parte, siendo para muchos jóvenes el aeropuerto de Ezeiza la única salida. Antes eran las grandes urbes, ahora ni siquiera eso. En otros países y no hay que irse muy lejos, Uruguay, por ejemplo, saben cómo proyectar, hay políticas de Estado; mientras que acá no sabemos lo que va a pasar en un mes, sin embargo, ver en este encuentro, tantos chicos con ganas de seguir peleándola, no deja de ser un aliciente”. Cerró diciendo que “de estos encuentros salen nuevas ideas, siempre se aprende, hacer partícipes a la juventud es muy importante”.

En tanto, Sebastián Klug indicó “la juventud es un espacio valioso, muy importante para la Entidad, obviamente para los chicos que tienen una oportunidad de formarse, contar sus experiencias, escuchar, aprender, la verdad es algo muy lindo y que todos los años esperamos con muchas ansias. Ellos aportan sus ideas, problemáticas, inquietudes de las zonas donde viven que muchas veces difieren una de otra. Sus necesidades, siendo la idea la de trabajar con la Entidad para encontrar soluciones y darles un norte a los que se quieren quedar trabajando la tierra. Una de las banderas de nuestra Institución es el arraigo. Desde Federación Agraria Nacional retomamos- destacó- un proyecto de ley que en el 2011 tuvo media sanción en diputados. Se retomó con la idea de presentarlo en este 2024. Es una esperanza, para los jóvenes que quieren quedarse. También estamos apoyando algunos proyectos desde la Fundación Arraigar, que les permiten a los chicos iniciarse en alguna actividad o bancarse estudios o emprendimientos”.